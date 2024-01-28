В ФРГ снова прошли массовые антиправительственные протесты

В Мюнхене и Магдебурге фермеры, рестораторы, ремесленники и грузоперевозчики выступили против бюджетной политики "светофорной" коалиции в ФРГ.

В Мюнхене в воскресенье, 28 января, тысячи недовольных вышли на улицы, чтобы выразить протест против бюджетной политики правящей ("светофорной") коалиции в ФРГ. По данным СМИ, акцию под названием "Рука об руку за нашу страну" поддержали, в первую очередь, фермеры, рестораторы, ремесленники и грузоперевозчики.

Организаторы заявляли до 50 000 участников, полиция насчитала в итоге 10 000 пришедших. По ее данным, акция прошла мирно. Среди лозунгов, с которыми выступали демонстранты, были: "Нет "зеленой" плановой экономике", "Это чересчур - новые выборы сейчас".

Протесты фермеров против планируемых правительством мер экономии, в частности постепенной отмены к 2026 году субсидий на дизельное топливо для сельскохозяйственных машин, идут по всей Германии с начала года.

26 января в Берлине состоялся очередной протест фермеров против сокращения субсидий на дизельное топливо. Тогда в столицу Германии съехались около 300 фермеров на 250 тракторах, которые они припарковали у офисов правящих партий "светофорной" коалиции: СДПГ, СвДП и "зеленых". 27 января аналогичная акция протеста фермеров прошла в Касселе.

При подготовке акции 28 января в Мюнхене организаторы призвали участников оставить свои грузовики и тракторы дома и передвигаться на автобусах. К этой просьбе прислушались многие, хотя и не все. Как сообщает медиакомпания BR , в центре города было припарковано около 100 автобусов и 130 автомобилей, а также около 70 тракторов.

Протест фермеров в Магдебурге

В тот же день, 28 января, сотни фермеров и работников лесного хозяйства из нескольких федеральных земель ФРГ съехались на акцию протеста в столицу земли Саксония-Анхальт Магдебург. Как передает агентство dpa, многие демонстранты выехали на центральную площадь города Domplatz на своих тракторах, громко сигналя. На щитах и транспарантах участников акции были написаны такие лозунги, как "Нет безумию "светофора" за счет фермеров" и "Политический навоз не служит удобрению".

К участию в демонстрации было заявлено до 5000 человек. По данным полиции, на акцию пришло около 900 участников. Также полицейские насчитали в общей сложности 200 тракторов и грузовиков.

По словам главы Ассоциации фермеров Саксонии-Анхальт Мартина Диппе (Martin Dippe), фермерам важны не только собственные интересы, но и интересы срединных слоев общества. "Правительство должно изменить курс и отказаться от нового финансового бремени. Нельзя допустить, чтобы протесты ни к чему не привели", - подчеркнул он.

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