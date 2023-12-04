Из-за кризиса с бюджетом ФРГ Хабек отложил поездку на COP28

В Минэкономики ФРГ сообщили, что присутствие вице-канцлера и главы министерства в Берлине необходимо в связи с переговорами о федеральном бюджете на 2024 год.

На фоне продолжающихся переговоров правящих партий о путях выхода из кризиса вокруг федерального бюджета на 2024 год вице-канцлер Германии, министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) отложил поездку в Дубай на Конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP28), куда он должен был отправиться вечером в понедельник, 4 декабря.

Как сообщила официальная представительница Минэкономики ФРГ вечером 3 декабря, присутствие Хабека в Берлине необходимо для достижения прогресса в переговорах о федеральном бюджете ФРГ на 2024 год. Указывается, что вылет в Дубай был отложен после по просьбе канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), а поездка состоится при ближайшей возможности в будущем.

Как пишет агентство dpa, в настоящее время переговоры о федеральном бюджете проходят, в первую очередь, в кругу трех представителей правительства: канцлера Олафа Шольца (Социал-демократическая партия Германии), главы министерства экономики Роберта Хабека ("Союз-90"/"зеленые") и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner, Свободная демократическая партия). При этом переговорщики испытывают большое давление: чтобы осталось достаточно времени для парламентских процедур, необходимых для принятия бюджета еще в текущем году, базовое политическое соглашение должно быть готово к заседанию правительства 6 декабря.

Вечером 3 декабря в политическом ток-шоу Anne Will Роберт Хабек заявил, что "испытывает оптимизм", поскольку правительство находится на пути к достижению компромисса. На уточняющий вопрос, уверен ли он в том, что договориться о бюджете удастся, "зеленый" министр ответил: "Я не могу говорить за всех. Но я повторяю, что думаю, что мы хорошо продвигаемся вперед".

Кризис вокруг федерального бюджета ФРГ на 2024 год

Федеральный конституционный суд ФРГ в Карлсруэ 15 ноября постановил, что правительство страны не имело права направить на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями страны в 2021 году для ликвидации последствий пандемии COVID-19.

Повторить такой маневр можно было бы лишь в том случае, если постфактум объявить чрезвычайной и ситуацию в течение всего текущего года.

Сразу после решения Конституционного суда министерство финансов ФРГ заморозило расходы из того климатического и трансформационного фонда, в который изначально и были направлены 60 млрд евро (точнее, опция на кредиты на такую сумму) из антиковидного дополнительного бюджета 2021 года. Однако этой меры оказалось недостаточно.

Утром 21 ноября стало известно, что практически всем немецким министерствам и ведомствам запрещено брать на себя новые финансовые обязательства, например заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов. Обслуживать допускается только текущие, заранее утвержденные расходы.

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