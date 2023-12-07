В ФРГ не успеют принять бюджет на 2024 год до конца года

Участники правящей коалиции не смогли договориться о том, как закрыть дыру в 17 млрд евро в бюджете на 2024 год. Министр финансов ФРГ не видит в этом большой проблемы.

В Германии не будет принят государственный бюджет на 2024 год до конца текущего года. Об этом сообщила коллегам глава фракции социал-демократов в бундестаге Катья Маст (Katja Mast) в четверг, 7 декабря.

Три партии, входящие в правящую коалицию, пытаются договориться о том, как закрыть в бюджете на будущий год дыру в 17 миллиардов евро, которая возникла после вердикта Федерального конституционного суда по бюджету. Как сообщила Маст, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) не смогли договориться о решении проблемы. Сроки, установленные партиями для решения вопроса так, чтобы бундестаг успел проголосовать по нему до рождественских праздников, истекли на нынешней неделе.

Во фракции СДПГ рассчитывают, что коалиция, в которую также входят "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), до конца декабря сможет в бюджетном комитете принять политическое решение по бюджету. В таком случае необходимые парламентские процедуры по его утверждению пройдут в январе в бундестаге, после чего бюджет должен будет утвердить бундесрат (представительство федеральных земель). До тех пор федеральное правительство будет получать лишь средства на поддержание работы органов госуправления и выполнения им правовых обязательств, том числе по выплате зарплат, пенсий и социальных пособий.

Принятие госбюджета на 2024 год после Нового года не является большой проблемой, считает министр финансов Линднер. "Государство остается дееспособным: не будет закрыто ни одно ведомство, зарплаты продолжат выплачивать; все, кому причитается пособие, получит его", - заявил он в четверг.

При этом коалиции удалось договориться по проекту дополнительного бюджета на 2023 год, который правительство утвердило 27 ноября. В четверг его принял бундесрат в первом чтении. Ожидается, что бундестаг утвердит этот проект на будущей неделе.

Кризис вокруг федерального бюджета ФРГ

Федеральный конституционный суд ФРГ в Карлсруэ 15 ноября постановил, что правительство не имело права направить на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями страны в 2021 году для ликвидации последствий пандемии COVID-19. Повторить такой маневр можно было бы лишь в том случае, если постфактум объявить чрезвычайной ситуацию в течение всего текущего года.

Сразу после решения конституционного суда министерство финансов ФРГ заморозило расходы из того климатического и трансформационного фонда, в который изначально и были направлены 60 млрд евро (точнее, опция на кредиты на такую сумму) из антиковидного дополнительного бюджета 2021 года. Однако этой меры оказалось недостаточно.

Утром 21 ноября стало известно, что практически всем немецким министерствам и ведомствам запрещено брать на себя новые финансовые обязательства, например, заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов. Обслуживать допускается только текущие, заранее утвержденные расходы.

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