Бундестаг одобрил сокращение субсидий для фермеров

В проекте госбюджета на 2024 года, принятом бундестагом, предусмотрен постепенный отказ от субсидий фермерам. Эта меры вызвала массовые протесты в последние недели.

Парламент Германии - бундестаг в пятницу 2 февраля, принял государственный бюджет на 2024 год, который в том числе предусматривает сокращение субсидий фермерам - мера, вызвавшая массовые протесты аграриев.

В рамках разработки проекта бюджета на 2024 год правительство ФРГ, вынужденное проводить политику жесткой экономии, приняло решение лишить фермеров существующих уже более 70 лет скидок на дизель и налоговых льгот. Позже планы были скорректированы под давлением массовых протестов, и теперь льготы будут отменны не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме.

Теперь прошедший через бундестаг проект бюджета должен одобрить бундесрат (представительство федеральных земель), следующее заседание которого запланировано на 22 марта. До это момента бюджет будут обсуждать в специализированных комитетах бундесрата.

Глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) заявил накануне, что отсрочка рассмотрения проекта бюджета бундесратом - это "явный сигнал о том, что земли замедляют" принятие бюджета. "Теперь выигранное время необходимо использовать разумно и искать решения в интересах сельского хозяйства. Повышение налога на сельскохозяйственное дизельное топливо должно быть снято с повестки дня", - цитирует Руквида агентство dpa.

Экономный бюджет на 2024 год

Проект бюджета на 2024 год был одобрен бундестагом с опозданием на два месяца. Первоначально его планировалось принять еще в декабре, но Федеральный конституционный суд тогда запретил правительству использовать на другие цели 60 млрд евро, выделенных в свое время на борьбу с пандемией коронавируса, из-за чего в бюджете образовалась многомиллиардная дыра.

Правящая коалиция в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов в итоге была вынуждена согласовывать программу экономии, которая помимо отмены льгот фермерам предусматривает, например, повышение налога на билеты для авиапассажиров. Одобренный теперь бюджет предусматривает расходы в размере 476,8 млрд евро и, предварительно, новые кредиты почти на 39 млрд евро.

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