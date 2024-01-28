Число членов АдГ растет, несмотря на массовые протесты

Уже после публикации расследования об обсуждении политиками АдГ плана "реэмиграции", в эту партию, по ее данным, было подано 1900 заявлений о вступлении. Тем временем в ФРГ не стихает волна протестов против ультраправых.

Несмотря на продолжающиеся массовые протесты в ФРГ против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в которых уже полмесяца принимают участие десятки и даже сотни тысяч человек, число ее членов растет. Об этом в воскресенье, 28 января, пишет сайт журнала Der Spiegel , ссылаясь на письменный ответ партии на запрос издания.

В АдГ утверждают, что "количество новых заявлений о вступлении, полученных и введенных в систему" в период с 1 по 25 января, составило "около 2500". При этом большинство из них - 1900 - поступили уже после 10 января, когда издание Correctiv опубликовало расследование, в котором рассказывалось, что функционеры АдГ обсуждали на тайной встрече с неонацистами планы "реэмиграции" - выдворения из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями.

"Сообщения о встрече правых экстремистов, в которой принимали участие политики АдГ, похоже, даже привлекают сторонников партии вступать в нее", - предполагает Der Spiegel, напоминая, что в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт - организации АдГ признаны правоэкстремистскими.

В Германии не стихает волна протестов против АдГ

Эта публикация Correctiv вызвала в Германии широкие дебаты, в частности, о запрете АдГ, а также волну массовых акций протеста против правых экстремистов.

Так, на демонстрацию против АдГ в Гамбурге 28 января вышли, по данным организаторов, около 100 тысяч человек, столько же демонстрантов вышли на улицы накануне в Дюссельдорфе.

Следующая массовая акция намечена на субботу, 3 февраля, она должна пройти в Берлине возле здания бундестага.

Смотрите также: