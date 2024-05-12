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Опрос: Около половины немцев не верят в нападение РФ на НАТО

Александра Иванова
12 мая 2024 г.

Только два процента опрошенных институтом YouGov в Германии считают, что бундесвер "очень хорошо" готов отразить вторжение сил другого государства.

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Солдаты бундесвера (фото из архива)
Многие немцы сомневаются в способности бундесвера отразить возможное вторжение врагаФото: Sean Gallup/Getty Images

Хотя западные военные эксперты в последнее время не раз обсуждали возможность военной атаки России на одну из стран - членов НАТО, жители Германии считают подобный сценарий маловероятным. Это следует из репрезентативного опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу информагентства dpa. Его результаты были обнародованы в воскресенье, 12 мая.

Так, 48 процентов респондентов оценили возможность нападения России на одно из государств, входящих в Североатлантический альянс, в перспективе до 2030 года как "маловероятную" или "скорее, маловероятную". Для сравнения: "вероятным" или "скорее, вероятным" подобный сценарий сочли 36 процентов взрослых немцев, принявших участие в исследовании. 15 процентов участников опроса не смогли определиться при ответе на вопрос о том, насколько вероятно, с их точки зрения, нападение РФ на НАТО до 2030 года.

При этом среди немцев, которые указали, что на прошлых выборах в бундестаг они голосовали за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), доля тех, кто не верит в перспективу нападения России на НАТО, была заметно выше, чем среди сторонников других политических сил в Германии, отмечает dpa.

Рассуждения о перспективах дальнейшей агрессии России

В феврале текущего года глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) высказал в одном из интервью мнение, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить российское государство в границах бывшего Советского Союза. "Если Путин не проиграет войну в Украине, нам нужно рассчитывать, что он потянется к Республике Молдове или балтийским государствам", - заявил тогда Хойсген.

Со своей стороны министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в одном из политических ток-шоу в мае отметил, что Россия производит больше боеприпасов и вооружений, чем ей требуется для ведения войны против Украины.

По данным опроса YouGov, однако, 61% взрослых жителей Германии не считают вероятным вторжение России в их страну в течение нынешнего десятилетия. Такие опасения разделяют 23% опрошенных.

Что думают немцы о подготовке бундесвера

При этом лишь два процента немцев выразили мнение, что вооруженные силы ФРГ (бундесвер) "очень хорошо" подготовлены на случай вторжения другого государства. Еще 12% респондентов полагают, что бундесвер подготовлен "скорее, хорошо". Между тем вариант ответа "плохо" и "очень плохо (подготовлен. - Ред.)" выбрали по 39% участников опроса. В целом более зрелые респонденты чаще склонялись к критичной оценке уровня подготовки бундесвера, чем более молодые.

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