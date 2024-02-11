Глава Мюнхенской конференции: Россия может напасть на НАТО

По мнению Кристофа Хойсгена, если Россия не проиграет в Украине, Путин может развязать масштабную войну против стран НАТО.

Президент РФ Владимир Путин может развязать масштабную войну против НАТО, если не проиграет в войне против Украины, считает глава Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Такое мнение он высказал в интервью газете Rheinische Post , опубликованном в субботу, 10 февраля.

"Путин неоднократно говорил, что величайшей катастрофой 20-го века был распад Советского Союза, потому что в результате него многие русские оказались за пределами России", - сказал Хойсген. По его мнению, Путин хочет восстановить Россию в границах бывшего СССР: "Если Путин не проиграет войну в Украине, мы должны ожидать, что он доберется и до Молдовы или стран Балтии".

Глава Мюнхенской конференции указал на необходимость "сделать все возможное", чтобы Украина получила оружие и военную помощь, необходимые ей для защиты от российской агрессии и освобождения собственных территорий.

Ранее Хойсген призвал ФРГ и европейские страны больше думать о безопасности. О возможной войне в Германии через пять лет предупредил также генерал-лейтенант Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер (Carsten Breuer).

Украина станет одной из главных тем Мюнхенской конференции

С 16 по 18 февраля в Мюнхене пройдет конференция по безопасности, на которую соберутся главы государств и правительств десятков стран и главы МИД и оборонных ведомств со всего мира. Одной из ее главных тем должна стать поддержка Украины. Кроме того, по словам Хойсгена, на форуме будут также обсуждаться западные санкции против России.

На конференцию не были приглашены представители России и Ирана. Вместо них в ней примут участие представители гражданского общества этих стран.

Смотрите также: