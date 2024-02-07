Хойсген: ФРГ и Европа должны больше думать о безопасности

Германии и Европе придется восполнить вакуум в сфере безопасности, намечающийся в США, заявил Кристоф Хойсген. Он отметил, что Украина станет одной из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности.

Германии и Европе на фоне происходящего придется взять на себя больше ответственности в сфере безопасности и заполнить "определенный вакуум", намечающийся в США, заявил глава Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). "Нам придется делать больше рано или поздно. Это, в числе прочего, означает, что Германия должна увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП или более", - сказал он в интервью телевидению Reuters, обнародованном в среду, 7 февраля.

Бывший германский топ-дипломат приветствовал обещание правительства ФРГ сохранить расходы Германии на оборону на уровне 2 процентов и после 2028 года. Одновременно он указал на проблемы с проведением через американский Конгресс пакетов помощи Украине на фоне приближающихся выборов президента США.

Европейские тендеры на вооружения

Поскольку геополитическая ситуация требует для обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе еще больше денег, Хойсген считает целесообразным проведение общественных дебатов в Германии. При этом он отметил, что европейцы могли бы сэкономить много денег, если стали бы, наконец, теснее сотрудничать друг с другом.

"С моей точки зрения, нужно применить правила внутреннего рынка ко всему оборонному рынку. Тендеры на боеприпасы и вооружения должны впредь выноситься на европейский, а не только на национальный уровень, и выбирать нужно самого выгодного подрядчика". - пояснил Хойсген.

Поставки военной помощи Украине

Бывший постпред Германии в ООН приветствовал тот факт, что ФРГ стала крупнейшим в Европе поставщиком вооружений Украине. "Очень важно, и федеральный канцлер делает это, чтобы Германия здесь взяла на себя роль лидера, и чтобы канцлер позаботился о том, чтобы помощь Украине впредь оказывала вся Европа. Это необходимо, даже если некоторые страны ЕС находятся весьма далеко от Украины. Украина защищает нашу свободу, нашу безопасность. Президент России Владимир Путин со всей ясностью заявил, что в случае победы над Украиной он не остановится. А это значит, и Путин тоже говорил это, что он может напасть и на территории НАТО ", - указал Хойсген.

Украина станет одной из главных тем Мюнхенской конференции

По словам Кристофа Хойсгена, именно поэтому Украина станет одной из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля и на которую соберутся главы государств и правительств десятков стран и главы МИД и оборонных ведомств со всего мира.

На форуме будут обсуждаться и западные санкции против РФ. "Важно не допускать обхода санкций", - подчеркнул Хойсген в связи с наращиванием Россией экспорта нефти и газа в Китай и Индию. С начала войны России против Украины КНР и Индия закупают большие объемы российского сырья, в то время как Запад резко сократил их импорт. "У нас будет высокопоставленный представитель Индии, которому можно будет задать и такие вопросы", - сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он отметил, что Китай, судя по всему, все же не поставляет России оружие.

Так же, как и в прошлом году, Хойсген не пригласил на конференцию представителей правительства России. Не приглашены и представители правительства Ирана. Вместо них на форум позовут представителей гражданского общества двух стран.

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