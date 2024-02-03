РФ вновь не позовут на конференцию по безопасности в Мюнхене

Россию из-за развязанной ею войны против Украины в нынешнем году, как и в прошлом, вновь не пригласят на Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, сообщил глава конференции Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в пятницу, 2 февраля.

"Несколько дней назад российский президент сказал, что он охотно готов к переговорам, но не с нынешним правительством Украины. Это означает, что у него нет серьезной готовности к переговорам", - пояснил Хойсген, добавив, что вместо представителей российского руководства на конференцию в этом году будут приглашены представители российских НКО и российские политики в изгнании.

Аналогичное решение принято в отношении Ирана. "Касательно Ирана мы слышим от правительства ФРГ и от американцев, что у него нет никакого интереса к переговорам. На нынешний момент мы решили пригласить лишь иранцев из неправительственных организаций", - сказал глава Мюнхенской конференции.

Политики из АдГ - тоже нежеланные гости

На международную конференцию в Мюнхене, которая будет проходить с 16 по 18 февраля, соберутся главы государств и правительств почти 50 стран и около 100 министров. Это самая крупная и авторитетная в мире конференция по вопросам безопасности.

Наряду с представителями правительств России и Ирана на форум также вновь не пригласят политиков из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Нежеланными гостями будут и члены новой партии Германии - "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), которая позиционирует себя как прибежище для жителей ФРГ любой политической ориентации, недовольных политикой Берлина.

Членов этих партий не пригласят, хотя по традиции на мюнхенский форум принято приглашать представителей всех партий, представленных в германском бундестаге. Кристоф Хойсген объяснил это тем, что депутаты от "Союза Сары Вагенкнехт" были избраны в бундестаг не от ССВ, а от Левой партии. Что же касается АдГ, то Хойсген подчеркнул, что он не намерен "расстилать красный ковер" перед правыми экстремистами.

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