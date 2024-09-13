Ученые IfW: Германии надо быстрее вооружаться из-за России

"Чтобы восстановить прежние запасы оружия, Германии могут понадобиться до 100 лет". Такой эффектный заголовок облетел немецкие СМИ после публикации исследования об оборонных расходах ФРГ. Его авторы, по сути дела, утверждают: в начавшейся гонке вооружений с Россией крупнейшая страна Евросоюза пока недопустимо отстает, хотя она и создала специальный фонд для перевооружения бундесвера (Sondervermögen) в размере 100 млрд евро.

Как при Ангеле Меркель урезали бундесвер

В этом исследовании, опубликованном на немецком и английском языках под заголовком "Боеспособность через десятилетия: Германия слишком медленно вооружается перед лицом российской угрозы" , интересны сразу два аспекта: взгляд в будущее и взгляд в прошлое.

Здание Института мировой экономики в Киле Фото: IfW Kiel

С одной стороны, группа ученых Института мировой экономики в Киле (IfW) подсчитала, сколько лет Германии потребуется для того, чтобы вновь обеспечить свою армию оружием хотя бы на уровне начала нынешнего века.

С другой стороны, авторы представили цифры, наглядно показывающие, с какой скоростью и в каких масштабах ФРГ разоружалась в последние два десятилетия, с 2004 года. Иными словами: при Ангеле Меркель (Angela Merkel). Она стала канцлером в конце 2005 года и возглавляла правительство одной из ключевых стран НАТО в течение 16 лет.

Одного взгляда на эти цифры достаточно, чтобы убедиться, насколько надуманным является довольно распространенный тезис о том, что так называемое расширение НАТО на восток представляло собой растущую военную угрозу для России. На самом деле после вступления бывших социалистических стран и трех бывших советских республик Латвии, Литвы и Эстонии в западный оборонный союз (как раз в 2004 году были приняты сразу семь государств) многие члены альянса перестали уделять должное внимание своей обороноспособности, а Германия, обладавшая одной из крупнейших армий в Европе, начала не то что наращивать, а стремительно сокращать вооружения.

Так, двадцать лет назад, по данным IfW, на вооружении бундесвера было 2398 боевых танков. К 2021 году их число сократилось до 339. Боевых машин пехоты (БМП) было 2122, накануне полномасштабного российского нападения на Украину осталось 674. Боевых самолетов было 423, стало 226. В 2004 в распоряжении немецких артиллеристов было 978 гаубиц, в 2021 году имелась уже только 121.

Безответственный подход к нуждам армии

Именно из-за гаубиц и появился заголовок про те сто лет, что Германии понадобятся для довооружения. Ученые IfW подсчитали, что при сохранении нынешних темпов переоснащения бундесвера число таких орудий вернется на уровень 2004 года только в следующем веке, а именно в 2121 году. Прежняя численность боевых танков будет восстановлена в 2066 году, БМП - в 2043 году, боевых самолетов - в 2038 году.

Подсчеты ученых не следует, естественно, воспринимать дословно: не факт, что бундесверу в будущем понадобится ровно столько пушек и танков, сколько было в начале века, ведь характер современной войны быстро меняется, пример Украины это убедительно показывает.

19 января 2024 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) во время посещения завода концерна Airbus в баварском Манхинге, где выпускают истребители Eurofighter Typhoon Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Так что представленные институтом IfW данные призваны прежде всего стать яркой иллюстрацией ключевого тезиса исследования: Германия на фоне быстрого наращивания мощностей российской военной промышленности непозволительно медленно повышает свою обороноспособность. Глава авторского коллектива профессор Гунтрам Вольф (Guntram Wolff) сформулировал эту мысль куда более жестко: "Оставлять все, как есть, видя при этом агрессивность России, было бы просто беспечным и безответственным".

Как Россия наращивает выпуск оружия

Ведь в представленном исследовании подробно анализируется работа российской военной промышленности. Темпы увеличения производства различных видов вооружений в самой России, а также объемов поставок продукции из Северной Кореи, авторы противопоставляют низкой динамике размещения и выполнения оборонных заказов Германии.

Производственные мощности российской военной промышленности уже настолько велики, что РФ достаточно примерно полгода, чтобы выпустить все то оружие, которым в настоящий момент располагает бундесвер, пришли к выводу ученые IfW. По их подсчетам, Россия смогла после начала полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года увеличить выпуск, к примеру, танков в три раза, а беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в шесть раз.

Владимир Путин во время визита в Северную Корею в июне 2024 Фото: VLADIMIR SMIRNOV/AFP/Getty Images

Благодаря поддержке Северной Кореи российская армия имеет возможность ежедневно расходовать примерно 10 тысяч снарядов и ракет. Если бы бундесвер тратил свои боеприпасы с такой же скоростью, то он уже за 70 дней израсходовал бы их годовое производство на предприятиях Германии. "В случае прекращения огня в Украине российские военные запасы станут расти беспрецедентными темпами", - предупреждает IfW.

Главный вывод исследования профессор Гунтрам Вольф сформулировал так: "Россия превращается во все более серьезную угрозу для безопасности стран НАТО. В то же время мы со своей стороны слишком медленно наращиваем необходимые для сдерживания вооружения". Поэтому, по мнению ученого, Германии требуется, наряду с одноразовым спецфондом в 100 млрд евро, "длительное, значительное и немедленное увеличение регулярных расходов на оборону как минимум до 2% ВВП", что отвечало бы интересам всей Европы. В исследовании названа конкретная цифра: 80 млрд евро ежегодно с 2025 года.

Нужен европейский подход к военным заказам

Однако проблема далеко не только в деньгах. Авторы исследования сформулировали целый ряд рекомендаций и предложений, как Германия в рамках Евросоюза могла бы существенно ускорить военное производство и сделать его более эффективным. Тут ключевой тезис ученых: ЕС нужна совместная долгосрочная стратегия наращивания производства вооружений, предусматривающая, в частности, унификацию продукции и совместные заказы военной техники.

Глава Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Мориц Шуларик Фото: Frank Molter/dpa/picture alliance

Это дало бы сигнал частным компаниям создавать новые производственные мощности и позволило бы масштабировать производство, что должно привести к снижению цен на конечную продукцию. А снятие некоторых экспортных ограничений в военной сфере дало бы дополнительный импульс увеличению поставок на мировой рынок и также способствовало бы дальнейшему снижению себестоимости и, соотвественно, конечной цены продукции. В результате выросла бы эффективность использования выделяемых на оборону бюджетных средств.

"Мир будет обеспечен тогда, когда режим в Москве поймет, что он не сможет военными средствами выиграть агрессивную войну в Европе. Но для этого Германия и Европа должны обладать убедительными возможностями в военной сфере", - так подытожил выводы своих коллег глава Института мировой экономики профессор Мориц Шуларик (Moritz Schularick). Нынешним летом он уже призывал в три раза увеличить спецфонд бундесвера.