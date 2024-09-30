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Германия эвакуирует своих граждан из Ливана

Лиза Ламбрехт
30 сентября 2024 г.

Власти ФРГ вывезут часть сотрудников посольства в Бейруте и граждан Германии, находящихся в группе риска по медицинским показаниям. В настоящее время в Ливане остаются около 1800 немцев.

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Транспортный самолет бундесвера Airbus A321
Транспортный самолет бундесвера Airbus A321Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Вооруженные силы Германии - бундесвер - отправили транспортный самолет для эвакуации граждан ФРГ из Ливана в связи с продолжающимися израильскими авиаударами по объектам радикального шиитского движения "Хезболлах". Об этом заявили в понедельник, 30 сентября, в министерстве обороны и в министерстве иностранных дел страны.

Из Бейрута в Берлин вывезут сотрудников посольства ФРГ, присутствие которых в Ливане не является необходимым, родственников дипломатов, а также граждан Германии, находящихся в особой группе риска по медицинским показаниям. В общей сложности на борту самолета, вылетевшего в Германию, находятся 110 человек, сообщили в МИД ФРГ.

По информации официального представителя этого министерства, в настоящее время в Ливане остаются около 1800 германских граждан. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке правительство в Берлине еще с октября прошлого года призывает сограждан покинуть Ливан.

Из-за интенсивных боев между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками "Хезболлах" министерство иностранных дел Германии повысило степень угрозы для своих посольств в Бейруте, Тель-Авиве и городе Рамалла на западном берегу реки Иордан, инициировав "дипломатическую эвакуацию" ряда сотрудников. При этом посольства продолжат работу, подчеркнули власти ФРГ.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и операция Израиля против "Хезболлах"

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, в том числе женщины и дети.

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