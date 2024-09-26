Писториус: Немецкая бригада прибудет в Литву в 2027 году

В Литве продолжают надеяться на то, что это случится раньше, а также на то, что Запад снимет ограничения на применение своего оружия Украиной.

Министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius) в Вильнюсе всегда принимают тепло. Политики Литвы ценят его прямоту, приверженность укреплению НАТО и понимание позиций центральноевропейских и балтийских союзников по альянсу.

Особый визит Писториуса

Однако визит Писториуса в литовскую столицу 26 сентября был особым. После переговоров в сейме (парламенте страны) с его председателем, Викторией Чмилите-Нильсен и главами профильных комитетов, немецкий гость выступил перед всеми депутатами. Обращение министра, приехавшего с рабочим визитом, к парламенту страны - редкий случай и особая честь. В данном случае, это символическое выражение доверия к Германии, которая к 2027 году планирует разместить в Литве 5-тысячную бригаду бундесвера. В Вильнюсе не скрывают надежды на то, что это случится раньше.

Борис Писториус с литовскими премьер-министром Ингридой Шимоните и министром обороны Лауринасом Кащюнасом, Вильнюс, 26 сентября 2024 года Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

В тот же день сейм единогласно проголосовал за рассмотрение в срочном порядке подписанного менее чем две недели назад соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между ФРГ и Литвой . Он закладывает юридические основы пребывания немецких солдат и офицеров в Литве и создает базу для решения практических вопросов их размещения и службы в стране.

В своей речи перед депутатами Писториус говорил о том, что Украина для Кремля - лишь реализация первого этапа плана захвата и подчинения Центральной Европы. Он посетовал на то, что Запад фактически проигнорировал сигнал тревоги, которым стала в 2014 году аннексия Крыма Россией. "Ваша безопасность - это также и наша безопасность", - эту мысль Писториус не раз повторил в Литве в ходе нынешнего визита.

"Литва и Германия станут стратегическими партнерами"

Немецкий министр также встретился с главой оборонного ведомства Литвы Лауринасом Кащюнасом. На короткой пресс-конференции после переговоров литовский министр сообщил, что договор с Германией сейм ратифицирует в течение двух недель. "Все политические силы Литвы одинаково смотрят на прибытие немецкой бригады в Литву. После ее размещения Литва и Германия станут стратегическими партнерами", - сказал Кащюнас.

Борис Писториус отметил, что в Германии таких высоких темпов работы над документами от бундестага ожидать не приходится и ратификация состоится только в 2025 году. Передовая группа, задача которой - начать подготовку к переброске военнослужащих бундесвера в Литву, уже прибыла, отметил Писториус. В 2026 году можно ждать прибытия первых 500 военных. Но, по его словам, полностью бригаду развернут не раньше 2027 года. Предполагается, что к этому моменту будет полностью построена вся инфраструктура - база, склады, полигоны, медицинские учреждения, жилье и школы для семей и детей военнослужащих.

Путину - молчание, Зеленскому - "зеленый свет"

На просьбу корреспондента DW прокомментировать последние высказывания Владимира Путина о новых критериях применения Россией ядерного оружия, немецкий министра ответил: "Это (ядерные угрозы. - Ред.) - часть инструментария Владимира Путина. Моя роль, наша роль не состоит в том, чтобы быть рупором и распространителем его угроз… Мы делаем то, что считаем нужным, чтобы дать понять: НАТО твердо стоит на своих позициях".

Министр обороны Кащюнас использовал вопрос для того, чтобы вновь поднять тему, которая очень волнует политическое руководство Литвы, других стран Балтии и большинства государств Центральной Европы - поставки ракет большого радиуса действия Украине и предоставление Киеву права наносить удары в глубине российской территории.

"Важно не то, что сказал Путин, а то, что его выступление посылает четкий сигнал: предоставление Украине возможности наносить удары на дальних расстояниях - это очень важно, и он этого боится, - заявил Кащюнас. - Путин, по сути, признает, что такое развитие событий серьезно ухудшит его положение".

Литовский министр призвал предоставить дальнобойное оружие Украине, снять географические ограничения на его использование, передать Украине подержанное заводское оборудование или вложить деньги в украинскую военную промышленность, чтобы она могла сама производить все необходимое. "Это может изменить ход войны", - заключил Кащюнас.

Источник в правительственных структурах Литвы в беседе с DW по окончании визита Бориса Писториуса высказал такое мнение: пока ограничения на использование Украиной поставляемых вооружений не снимут Соединенные Штаты, ситуация с немецким оружием останется без изменений.