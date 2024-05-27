Почта в один конец, или Не нужный России шпион

У Томаса Х. (Thomas H.) была - в этом он долгое время был уверен - по-настоящему значительная цель: спасти планету и свою семью от ядерной катастрофы. Именно ради этого уже бывший офицер бундесвера, по его признательным показаниям, предложил российским властям сотрудничество и передал им секретные данные. Расчет, вероятно, был такой: Томас поможет армии РФ выиграть войну против Украины, а та не применит ядерное оружие. Шпионаж в пользу России - гласил 27 мая приговор высшего земельного суда в Дюссельдорфе, за что Томас был приговорен к тюремному заключению сроком на 3,5 года.

История бывшего офицера

Томасу Х. (фамилия подсудимого в Германии не разглашается по соображениям защиты личных данных) - 54 года, он профессиональный военный, специалист по инженерному делу и электронике, до увольнения имел звание гауптмана (в российской армии это соответствовало бы званию капитана) и работал в Кобленце в ведомстве, которое раздает контракты на закупку оборудования для вооруженных сил Германии. Несмотря на стабильный заработок Томас испытывал финансовые трудности, жаловался на хронические перегрузки на работе, на плохое самочувствие, испытывал психологические сложности (он в разводе с женой).

Обвиняемый и его адвокат в зале суда Фото: Mikhail Bushuev/DW

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Томаса стало заботить то, что страны Запада, и Германия в том числе, стали отправлять тяжелые вооружения в Украину, что вызвало у него опасения эскалации и начала ядерной войны. Одновременно с этим, по его собственным признаниям, он стал все чаще прислушиваться к сообщениям пророссийских активистов в сетях TikTok и Telegram, а также к мнению правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ выступает за снятие санкций против России). В какой-то момент Томас решил действовать.

Томас решил служить другой армии

3 мая прошлого года офицер бундесвера воспользовался своим положением и скопировал массу служебных документов - в бумажном эквиваленте порядка 1400 страниц. Затем эти данные он скопировал на электронный носитель, почти по старинке - на CD-диск. Написав сопроводительное письмо, на следующий день вечером он приехал к зданию генерального консульства России в Бонне, и бросил его вместе с диском в почтовый ящик генконсульства, установил суд.

Томас ждал ответа: прошла неделя, потом вторая, третья. Как установил суд, не дождавшись реакции от российской разведки, Томас написал уже электронное письмо в посольство России в Берлине, предположив, что бюрократические проволочки не позволили сотрудникам в Бонне разобраться в том, какое "преимущество" даст российской армии его помощь. Он обещал прислать "еще больше" данных. Попутно Томас вступил в ряды АдГ.

Первый месяц он практически каждый день проверял, нет ли ответа от российских органов - это легко выяснили следователи, потому что Томас позже предоставил им пароль к своему почтовому ящику. Офицер бундесвера еще долго не терял надежду - звонил в посольство через специальные приложения-анонимайзеры, купив виртуальную сим-карту, звонил из редких уже на улицах телефонов-автоматов. Безрезультатно.

В какой-то момент он отчаялся - стал проверять почту уже лишь раз в месяц. Но капитану на его предложение о сотрудничестве так никто не ответил ни из Берлина, ни из Бонна, ни из Москвы. Наконец, в августе 2023 года Томаса задержали сотрудники военной контрразведки ФРГ (MAD).

Признание вины. "Идиот"

Томас Х. признал практически всю вину: "Это было ошибкой, и я это признаю", - заявил он на процессе. Бывший офицер оспаривал разве что то, что в конверте, который он бросил в почтовый ящик генконсульства, был тот самый компакт-диск с секретными данными бундесвера. Но диск не нашли, а тексты писем российским властям указывают на то, что он отправил не только какие-то небольшие "выдержки", как он говорил, а именно все скопированные им данные, установил суд.

За подобные преступления закон предусматривает до 10 лет тюрьмы, но Томасу суд назначил всего три с половиной. Судья на процессе объяснил это так: в защиту обвиняемого говорит то, что ранее он не нарушал закон, что преступление его носило однократный характер (в том смысле, что передал он секретные сведения лишь однажды) и что личной выгоды он для себя не искал. Наконец, передача секретных данных, хотя и нанесла ущерб Германии, но, по мнению суда, этот ущерб не являлся "особо значительным".

Данные, переданные в Россию, почти все имели низший гриф секретности "для служебного использования", были "устаревшими и содержали скорее общую информацию", - добавил председательствующий на процессе судья Ларс Бахлер (Lars Bachler). Суд также учел тяжелое психологическое состояние подсудимого и то обстоятельство, что приговор лишил его льгот, положенных немецким госслужащим.

Чтение приговора судья закончил такими словами. "Ваш начальник, комментируя здесь ваши действия, сказал о вас: "Идиот". Предполагаю, что это не столько оскорбительное высказывание, сколько выражение общего чувства, которое есть и у нас, - никто так и не понял, что же вами двигало". Приговор вступит в силу через неделю, если сторона защиты не подаст аппеляцию.