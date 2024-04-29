Экс-офицер бундесвера признался в шпионаже на Россию

Обвиняемый в шпионаже бывший капитан бундесвера заявил в суде, что передавал России военную информацию из опасений эскалации войны в Украине.

Бывший офицер бундесвера Томас Х. (Thomas H.) признался, что осуществлял шпионскую деятельность в пользу России, передавая ей военную информацию. Во время дачи показаний в высшем земельном суде в Дюссельдорфе в понедельник, 29 апреля, 54-летний мужчина заявил, что им двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине.

По словам подсудимого, которого цитирует агентство dpa, примерно тогда же он связался с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и подал заявку на вступление в нее. Его заявка была одобрена в июле 2023 года, свидетельствуют данные суда. Обвиняемый рассказал также, что ранее вступал в контакт с Левой партией, но его отталкивало принципиальное неприятие этой партией бундесвера.

Обратиться в российское консульство Томаса Х. побудило сообщение, опубликованное "предположительно в TikTok", сказал он, признавшись, что в то время был подписан в соцсети на пророссийского инфлюэнсера, близкого к АдГ. О каком именно сообщении шла речь, он не смог вспомнить.

Подсудимый заявил, что для него было важно вовремя доставить семью в безопасное место. Чтобы узнать, "когда это произойдет", он обратился за помощью к российской стороне. "Я видел только этот путь", - признался Томас Х., отметив, что очень сожалеет об своем решении и считает его ошибкой. Однако в тот период, по его словам, он был в очень плохом психическом состоянии.

Суд по делу о шпионаже экс-офицера бундесвера

Рассмотрение дела Томаса Х., задержанного летом 2023 года и находящегося под стражей по обвинению в шпионаже в пользу России, началось в высшем земельном суде в Дюссельдорфе в понедельник. Судебные слушания продлятся до 24 июня.

Федеральная прокуратура Германии предъявила бывшему военнослужащему обвинения в одном эпизоде передачи российской секретной службе информации, которую он получил, работая в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера, расположенном в Кобленце.

По данным прокуратуры, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб. У следствия нет сведений, что он получил за это деньги.

Подробности о том, какую именно информацию он мог передать, не разглашаются. Сообщалось, что Томас Х. является офицером бундесвера в звании гауптмана (соответствует званию капитана в российской армии) и был известен своей симпатией к АдГ, а также ее политике в отношении России.

Томас Х. служил в ведомстве, отвечающем за закупки оружия для бундесвера

Ведомство, в котором работал обвиняемый, ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, закупая необходимое оборудование для вооруженных сил Германии. После начала российского вторжения в Украину и принятых на этом фоне мер по модернизации бундесвера задачи ведомства, насчитывающего около 12 тысяч сотрудников, стали еще более значительными, отмечает агентство AFP.

Расследование в отношении Томаса Х. проводилось в тесном взаимодействии со Службой военной контрразведки (MAD) и Федеральным ведомством по охране конституции, которое в ФРГ выполняет функции органов государственной безопасности. После ареста экс-офицера министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила об ужесточении проверок в госучреждениях, а Союз военнослужащих бундесвера призвал солдат к бдительности.