Суд начал производство по делу о шпионаже офицера бундесвера

По версии прокуратуры, экс-капитан бундесвера выдал служебную информацию для последующей передачи одной из российских спецслужб.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе принял решение об открытии судебного производства в отношении бывшего капитана бундесвера Томаса Х. (Thomas H.), задержанного летом 2023 года и находящегося под стражей по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство dpa в среду, 24 апреля.

Судебные разбирательства по делу начнутся в понедельник, 29 апреля, уточняет агентство AFP. Федеральная прокуратура Германии предъявила Томасу Х. обвинения в одном эпизоде передачи российской секретной службе информации, которую он получил, работая в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера в Кобленце.

По данным прокуратуры, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб.

Томас Х. служил в ведомстве, отвечающем за закупки оружия для бундесвера

Ведомство, в котором работал обвиняемый, ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, закупая необходимое оборудование для вооруженных сил Германии. После начала российского вторжения в Украину и принятых на этом фоне мер по модернизации бундесвера задачи ведомства, насчитывающего около 12 тысяч сотрудников, стали еще более значительными, отмечает AFP.

Расследование в отношении Томаса Х. проводилось в тесном взаимодействии со Службой военной контрразведки (MAD) и Федеральным ведомством по охране конституции, которое в ФРГ выполняет функции органов государственной безопасности. После ареста Томас Х. министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила об ужесточении проверок в госучреждениях, а Союз военнослужащих бундесвера призвал солдат к бдительности.