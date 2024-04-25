Как в парламенте ФРГ обсуждали "угрозу демократии" и шпионаж

На фоне арестов граждан Германии по подозрению в шпионаже в пользу России и Китая и сообщений о предположительном подкупе депутатов из партии АдГ, в бундестаге заговорили об угрозе демократии.

В четверг, 25 апреля, парламент Германии в рамках "актуального часа" обсудил ситуацию, которая сложилась в стране чуть больше, чем за месяц до выборов в Европарламент. Три парламентские фракции партий, входящих в правительственную коалицию, инициировали проведение "актуального часа" (Aktuelle Stunde) - это особый формат обсуждений в бундестаге, который дает возможность депутатам высказаться на волнующую общество тему.

В начале недели по подозрению в шпионаже в пользу Китая был арестован ассистент депутата Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah). А до этого стало известно, что самого депутата якобы пытались подкупить российские лоббисты, предлагая ему крупные суммы наличных. В получении денег от россиян ранее подозревали и другого депутата АдГ Петра Быстрона (Petr Bystron). У оппозиционной правопопулистской АДГ, которая была основана в 2013 году, и которая выступает с антимиграционных и антиевропейских позиций, сегодня в бундестаге пятая по численности фракция (77 мест).

Микрофоны немецких СМИ на фоне логотипа АдГ Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

На фоне сообщений о шпионаже в пользу России и Китая со стороны АдГ, темой "актуального часа" стала "угроза демократии". Многие депутаты парламента ФРГ считают, что АдГ, несколько региональных отделений которой признаны ведомством по охране конституции "правоэкстремистскими", сознательно работает на разрушение основ конституционного строя Германии.

Масло в огонь подлила и еще одна новость, которую на фоне последних событий, в бундестаге сочли сенсацией: по данным социологического опроса "Молодежь в Германии", который проводила группа немецких социологов в январе-феврале 2024 года, результаты которого были опубликованы 23 апреля, политические предпочтения граждан ФРГ в возрасте 14-29 лет отчетливо сдвинулись вправо. На первое место по популярности, при этом, вышли правые популисты из АдГ (22 процента). На втором оказались консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) с 20 процентами. В рамках репрезентативного опроса были опрошены 2000 человек.

Правые популисты в Германии: "Пятая колонна Кремля"

Ничего принципиально нового с точки зрения расследования дел по факту шпионажа в ходе нынешних парламентских обсуждений сказано не было. Но новым было само появление этой темы в повестке дня парламента и степень накала страстей. Так, в ходе заседания депутаты даже не особо стеснялись в выражениях: "продажные марионетки", "враги демократии", "полезные идиоты", "самое непатриотичное что есть в парламенте" - это лишь несколько эпитетов, которые применялись в ходе дебатов парламентариев по отношению к АдГ.

Немецкие спецслужбы подозревают Россию и Китай в попытках шпионажа в Германии Фото: Vladimir Smirnov/dpa/TASS/picture alliance

Политики правящей в Германии "светофорной" коалиции - социал-демократы, "зеленые" и свободные либералы - когда речь заходит о партии "Альтернатива для Германии", регулярно используют формулировку, которая все прочнее входит в немецкий политический обиход - "пятая колонна Кремля".

Выступлениям в таком ключе задал тон социал-демократ Дирк Визе (Dirk Wiese), который с 2018 по 2020 занимал должность уполномоченного правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией. Он обвинил депутатов из АдГ в любви к диктаторам и желании "набить карманы".

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Депутат от ХДС/ХСС Марк Хенрихман (Marc Henrichmann) назвал АдГ "предателями", а депутат от "зеленых" Константин фон Ноц (Кonstantin von Notz) - "позором для страны". В подобном ключе высказывались и остальные парламентарии. А председатель партии "Союз-90/"Зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) напомнил правым популистам из АдГ, что ни в России, ни в Китае им бы не удалось оказаться в парламенте уже просто потому, что оппозиции там нет.

На это же отличие указала и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), также выступившая в парламенте - в Германии, сказала она, судьи сами решают, когда выдавать ордеры на арест подозреваемых, и правительство в эти процессы не вмешивается.

Спецслужбы давно предупреждали об угрозе из-за границы

От АдГ с ответной речью выступил только один депутат Штефан Койтер (Stefan Keuter). Он обвинил парламентариев в использовании в предвыборных целях скандала с арестованным ассистентом депутата Европарламента.

Депутат Европарламента от АдГ Максимилиан Кра. Его ассистент арестован по подозрению в шпионаже Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Однако же тема иностранного влияния на немецкую политическую жизнь не нова. Еще полтора года назад, осенью 2022-го, немецкие спецслужбы предупреждалиполитиков об опасности, исходящей от Россиии от Китая. Выступая в парламенте, директор службы внешней разведки Германии Бруно Каль (Bruno Kahl) сказал, что общественность и политики слишком долго игнорировали сигналы спецслужб.

В том же выступлении он предостерег и от растущего влияния Китая, в отношении которого немецкая общественность также вела себя слишком "доверчиво". Глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) на том же заседании осенью 2022 года в парламенте сказал, что его ведомство уже давно предупреждало о том, насколько основательно Россияподходит с дестабилизации западных демократий. Тем не менее и он согласен с утверждением о том, что в долгосрочной перспективе все большая опасность исходит от Китая.