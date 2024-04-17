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В ЕС возрос интерес к выборам в Европарламент

Ольга Лебедева
17 апреля 2024 г.

По данным опроса Eurobarometer, 60 процентов европейцев интересуются июньскими выборами в парламент ЕС. Главные темы при этом - борьба с бедностью, здравоохранение, экономика, оборона и климат.

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Пленарный зал Европарламента в Страсбурге
Пленарный зал Европарламента в СтрасбургеФото: Daniel Kalker/picture alliance

Интерес к предстоящим выборам в Европарламент среди граждан стран ЕС значительно выше, чем во время предыдущей избирательной кампании пять лет назад. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 17 апреля, результаты проведенного ЕС исследования Eurobarometer.

В ходе прошедшего в феврале и марте во всем Евросоюзе опроса 60 процентов респондентов заявили, что интересуются запланированными на июнь выборами. Это на 3 процентных пункта выше, чем в ходе предыдущего опроса осенью 2023 года и на 11 пунктов выше результата пятилетней давности, когда выборами в Европарламент интересовались 49 процентов европейцев. В Германии данный показатель за прошедшие пять лет возрос на 13 процентных пунктов, а единственной страной, в которой не зафиксирован рост интереса к выборам в Европарламент, стала Франция.

Важность выборов усилили войны в Украине и на Ближнем Востоке

Как отметили авторы исследования, 81 процент опрошенных заявили, что важность европейских выборов усилила международная повестка, сформированная продолжающейся войной РФ против Украины, а также эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. "Европейцы осознают, что многое поставлено на карту при голосовании и что выборы еще более важны в нынешнем геополитическом контексте", - заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, комментируя результаты исследования.

В среднем в странах ЕС 81 процент респондентов заявили, что имеют положительный или нейтральный образ Европарламента. В Германии этот показатель составил 82 процента, а самое низкое значение - 27 процента - зафиксировано во Франции. 60 процентов граждан ФРГ при этом заявили, что настроены "достаточно оптимистично" или "очень оптимистично" относительно будущего ЕС - это на 2 процентных пункта выше, чем показатель опроса, проведенного прошлой осенью, но на 12 процентных пунктов ниже результата трехлетней давности. В среднем в ЕС выразили оптимистичные ожидания 61 процент опрошенных.

Важнейшие темы - борьба с бедностью, здравоохранение, экономика, оборона и климат

При этом важнейшими темами предстоящих выборов для граждан стран ЕС оказались борьба с бедностью (33 процента опрошенных), общественная система здравоохранения (32 процента), экономика и создание новых рабочих мест (31 процент), оборона и безопасность (31 процент), борьба с изменением климата (27 процентов). При этом экологическая проблематика с конца 2023 года опустилась с третьего на пятое место по важности для европейских избирателей. Значение обороны и безопасности для европейцев, напротив, в последнее время растет, в особенности в связи с войной в Украине, указывается далее.

На вопрос о том, какие ценности должен защищать Европарламент в ближайшие годы 47 процентов европейцев назвали мир, 33 процента - демократию, 20 процентов - верховенство закона (в Германии показатели составили соответственно 57 процентов, 48 процентов и 28 процентов). Тему "миграция и предоставление убежища" назвали важной 34 процента граждан Германии и 24 процента всех европейцев.

Опрос был проведен 7 февраля - 3 марта среди 26 411 человек в 27 странах ЕС, в том числе 1521 - в Германии. Это последнее исследование Eurobarometer перед выборами в Европарламент, которые пройдут в 10-й раз 6-9 июня. Ожидается, что высокие результаты получат европейские правопопулистские партии. В Германии в выборах участвуют 34 партии и объединения.

 

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