Дебаты в Европарламенте: ЕС будет готовиться к обороне

В Евросоюзе готовятся к шагам, которые позволят укрепить обороноспособность блока и сделают ЕС менее зависимым от поддержки союзников. Об этом шла речь во время состоявшихся в Страсбурге в среду, 28 февраля, дебатов Европарламента по европейской безопасности и обороне. По мнению большинства евродепутатов, военная помощь Украине для ее победы в войне с Россией должна стать обязательным пунктом в оборонной стратегии ЕС.

"ЕС должен взять на себя ответственность за собственную безопасность. С поддержкой наших партнеров или без нее мы не должны позволить России победить. Потому что цена российской победы будет намного выше, чем то, что мы сможем сэкономить сегодня", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), принявшая участие в прениях.

Фон дер Ляйен анонсировала Европейскую стратегию

Через два года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские иллюзии о том, что мир будет продолжаться вечно и что Европа делает достаточно для собственной безопасности, развеялись без следа. По словам фон дер Ляйен, рисками для европейской безопасности являются не только действия Кремля, но и война в секторе Газа, рост авторитаризма и агрессивная экономическая конкуренция в мире. "Европа должна проснуться и, я бы сказала, немедленно", - заявила председатель Еврокомиссии под аплодисменты зала.

Поддерживая Украину, ЕС смог принять решения, доказавшие, что европейское единство и солидарность способны отвечать на глобальные вызовы безопасности, отметила фон дер Ляйен. По ее словам, с начала войны в рамках Европейского фонда мира ЕС "мобилизовал 6,1 миллиарда евро на закупку летального и нелетального оборудования для Украины". В то же время Урсула фон дер Ляйен убеждена, что этих шагов недостаточно. Поэтому Еврокомиссия в ближайшие недели представит Европейскую стратегию оборонной промышленности, в основу которой лягут пункты о совместных оборонных закупках, ускорение темпов производства вооружения, определение оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, и внедрение современных технологий безопасности.

В Киеве откроют Офис оборонных инноваций

Центром воплощения последнего пункта станет Офис оборонных инноваций, который будет открыт в Киеве, сообщила председатель Еврокомиссии. "Это еще больше приблизит Украину к Европе и позволит странам-членам воспользоваться опытом украинцев на поле боя и их экспертизой по инновациям в сфере оборонной промышленности", - заявила она. Еще одна новость, озвученная Урсулой фон дер Ляйен, вызвала оживление в зале. Она сообщила, что будет выступать за создание должности еврокомиссара по вопросам обороны в составе новой Еврокомиссии.

Кроме этого, она призвала "начать обсуждение конфискации налогов на доходы от российских замороженных активов на закупку оружия для Украины. "Не может быть большей символичности и пользы от этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - заявила председатель Еврокомиссии .

Макрон и Шольц "подыграли российской пропаганде"

Поддержку призывам фон дер Ляйен усилить оборонные возможности ЕС выразили представители правоцентристов, либералы, подавляющее большинство ораторов от консерваторов и некоторые представители социалистов. Представители левых и крайних правых, напротив, обвиняли ЕС в двойных стандартах, милитаризме и пренебрежении интересами уязвимых слоев населения.

"Нам давно были нужны такие дебаты (…) Мы должны понять, что 330 миллионов американцев не защитят 440 миллионов европейцев, мы должны делать это сами", - заявил немецкий евродепутат от Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber). Он отметил, что солидарность европейских лидеров по поддержке Украины в последнее время пошатнулась. Вебер раскритиковал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Запад может отправить свои войска в Украину, а также федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) относительно того, что ФРГ не предоставляет Киеву крылатые ракеты большой дальности TAURUS, потому что не хочет быть втянутой в войну. "Это то, что распространяет российская пропаганда, и это то, что ведет к разделению, а не солидарности", - подчеркнул Вебер.

Европа прибегает к двойным стандартам, реагируя на кризисы в мире, считает представитель Португалии от группы социалистов Педро Маркеш. Он вспомнил, что во время пандемии COVID-19 Евросоюз обвиняли в том, что он заботится только о спасении собственных граждан, а не людей в бедных странах. "Мы сделали доброе дело, когда после начала войны предоставили оружие Украине и ввели санкции против РФ, но как мы можем теперь отводить взгляд в сторону, когда гибнут люди в секторе Газа?" - спросил Маркеш, глядя на трибуну, где сидела Урсула фон дер Ляйен. Он убежден, что "мир не простит нам двойные стандарты, если мы не будем заботиться о тех людях, которые не белые и богатые".

"Любая победа РФ - удар по безопасности ЕС"

"Я хочу снова выразить свое уважение украинцам, которые продолжают бороться за нашу общую свободу. И все, о чем они нас просят - это оружие. Они отступают, потому что его у них нет", - сказал нидерландский депутат от группы либералов Малик Асмани. И хотя никто не может сказать, где и когда остановится Россия, но "любая ее победа станет ударом по европейской безопасности", добавил он.

Депутат Европарламента от группы "зеленых" Вилле Миностио, представляющий страну, имеющую самую протяженную в ЕС границу с Россией - Финляндию, убежден, что только немедленное предоставление Украине оружия может остановить Москву. Миностио привел данные Национального банка Финляндии, согласно которым за два года полномасштабной агрессии Россия нарастила производство в промышленных отраслях, связанных с оборонным сектором, на 35%, что позволяет говорить о том, что Москва настроена продолжать войну.

"Наши граждане не хотят умирать за Европу"

Члены крайней правой группы "Идентичность и демократия" не разделяют высказанные в ходе дебатов предостережения. Французский евродепутат от этой политической силы Жан-Поль Гаро заявил, что "ЕС мечтает о своей суперсиле и о том, что он может контролировать собственную оборону". "Но это прямая атака на суверенитет наших наций. Наши граждане не хотят умирать за Европу", - считает политик. Немецкий депутат от левых Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) обвинил Еврокомиссию в том, что она призывает к вооружению и милитаризации промышленности, в то время как в ЕС "растет социальное неравенство, а голод и бедность стали нормой сегодняшнего дня".

Несмотря на то, что во время дебатов голоса противников концепции укрепления обороны ЕС звучали довольно громко, они вряд ли окажут заметное влияние на результаты голосования по резолюции "Укрепление европейской обороны в нестабильном геополитическом ландшафте", которое должно состояться во время следующего сессионного заседания Европарламента.

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