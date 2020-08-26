Уходящий координатор правительства ФРГ: Россия - это не только Путин

Покидающий свой пост уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе (Dirk Wiese) высказался за продолжение диалога с Россией, несмотря на все разногласия с этой страной. "В международной политике партнеров по танцам не выбирают. Спора нет, о проблемах нужно говорить. Но, с моей точки зрения, важно, что стороны в принципе продолжают разговаривать друг с другом. Именно в такое трудное время, как сейчас, молчание между Германией и Россией было бы самым худшим", - сказал социал-демократический политик в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованным в среду, 26 августа.

При этом Визе высказался против огульного очернения России и в этой связи напомнил об особой ответственности немцев за поддержание контактов с РФ после гибели 27 млн советских людей в годы Второй мировой войны. "Нельзя описывать происходящее в России лишь в черно-белых тонах. С моей точки зрения, это страна с большим количеством полутонов и оттенков, иногда разноцветная, иногда серая, но никогда не черно-белая", - сказал он.

Дирк Визе признал сложность диалога с Россией, которая, по его словам, отнюдь не является простым партнером. "Российское руководство не всегда облегчает дело. Но Россия - это не только Путин. В этой стране много актеров гражданского общества, с которыми мы хорошо сотрудничаем. Тем самым мы вносим свой вклад в диалог с молодым поколением и, как хочется надеяться, способствуем дальнейшей демократизации России", - пояснил он.

Навальный и Беларусь

Визе призвал бескомпромиссно расследовать инцидент с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и привлечь виновных к ответственности.

Политик решительно осудил насилие против мирных демонстрантов в Беларуси и аресты протестующих. В то же время он призвал проявлять осторожность на фоне утверждений о том, что протесты в Беларуси якобы направляются с Запада. "Я думаю, что Германия должна выступить как партнер всего белорусского общества и посредничать там, где это разумно и уместно", - указал он.

Назначен новый уполномоченный правительства ФРГ

Дирк Визе занимал пост уполномоченного правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" с апреля 2018 года.

В среду, 26 августа, правительство Германии назначило его преемником социал-демократа Йоханна Затхоффa (Johann Saathoff),сообщил МИД ФРГ.

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