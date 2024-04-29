В ФРГ начался суд по делу о шпионаже экс-офицера бундесвера

Высший земельный суд в Дюссельдорфе в понедельник, 29 апреля, начал рассмотрение дела бывшего офицера бундесвера Томаса Х. (Thomas H.), задержанного летом 2023 года и находящегося под стражей по обвинению в шпионаже в пользу России.

Федеральная прокуратура Германии предъявила 54-летнему мужчине обвинения в одном эпизоде передачи российской секретной службе информации, которую он получил, работая в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера, расположенном в Кобленце.

По данным прокуратуры, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб. У следствия нет сведений, что он получил за это деньги.

Подробности о том, какую именно информацию он мог передать, не разглашаются. Сообщалось, что Томас Х. является офицером бундесвера в звании гауптмана (соответствует званию капитана в российской армии) и был известен своей симпатией к правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также ее политике в отношении России.

Судебные слушания по делу продлятся до 24 июня.

Томас Х. служил в ведомстве, отвечающем за закупки оружия для бундесвера

Ведомство, в котором работал обвиняемый, ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, закупая необходимое оборудование для вооруженных сил Германии. После начала российского вторжения в Украину и принятых на этом фоне мер по модернизации бундесвера задачи ведомства, насчитывающего около 12 тысяч сотрудников, стали еще более значительными, отмечает агентство AFP.

Расследование в отношении Томаса Х. проводилось в тесном взаимодействии со Службой военной контрразведки (MAD) и Федеральным ведомством по охране конституции, которое в ФРГ выполняет функции органов государственной безопасности. После ареста экс-офицера министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила об ужесточении проверок в госучреждениях, а Союз военнослужащих бундесвера призвал солдат к бдительности.