Рютте: Поддержка Украины - главный приоритет НАТО

Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО. Своими главными приоритетами он назвал поддержку Украины и сдерживание России. Рютте также заявил, что сможет работать с любым победителем президентских выборов в США.

Марк Рютте во вторник, 1 сентября вступил в должность генерального секретаря НАТО. На церемонии в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе он принял полномочия от своего предшественника Йенса Столтенберга. Своими главными приоритетами Рютте назвал поддержку Украины и сдерживание России.

"Мы (страны-члены альянса. - Ред.) должны тратить (на оборону. - Ред.) больше. Мы должны усилить нашу коллективную безопасность", - цитирует слова нового генсека агентство AFP. "Главная миссия НАТО не изменится: мы должны надежно защищать наших людей, наши народы, и, конечно, наши ценности", - подчеркнул Рютте.

Он также заявил, что сможет работать с любым победителем ноябрьских президентских выборов в США, будь то Дональд Трамп или Камала Харрис. Марк Рютте напомнил, что он уже работал с Трампом с 2017 по 2021 годы, когда тот был хозяином Белого дома. "Он (Трамп. - Ред.) хотел заставить нас тратить больше, и ему это удалось: сейчас мы находимся на гораздо более высоком уровне расходов, чем когда он вступил в должность", - отметил Рютте. Камалу Харрис он назвал "очень уважаемым" политиком с "фантастическим послужным списком на посту вице-президента".

Сторонник Украины, критик Путина

Марк Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов, он покинул пост главы правительства после развала правящей коалиции из-за разногласий по поводу миграционной политики. Рютте известен как убежденный сторонник увеличения поставок оружия Украине и критик российского президента Владимира Путина.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенбергвозглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Столтенберг планировал уйти с поста главы Североатлантического альянса еще год назад, но тогда его попросили остаться на фоне продолжающейся войны России против Украины и неопределенности с преемником.