Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Столтенберг в следующем году сменит Кристофа Хойсгена на посту главы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщают СМИ.

Норвежец Йенс Столтенберг, покидающий должность генерального секретаря НАТО, в феврале 2025 года сменит немца Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen) на посту главы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в четверг, 12 сентября, немецкий еженедельник Der Spiegel.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Пресс-секретарь MSC в комментарии агентству dpa уточнила, что организация принципиально не комментирует кадровые вопросы. В НАТО тоже отказались от комментариев.

Столтенберга в НАТО заменит Марк Рютте

Ожидается, что 1 октября 2024 года в должность генерального секретаря НАТО вступит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатура была официально утверждена альянсом 26 июня.

Йенс Столтенберг, покидающий организацию после 10-летнего руководства, приветствовал решение союзников и заявил, что "оставляет НАТО в надежных руках". Комментируя в соцсети X это назначение, он назвал 57-летнего Рютте подлинным приверженцем трансатлантического сотрудничества, сильным лидером и посредником в достижении согласия.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила, что будет тесно сотрудничать с Марком Рютте во имя дальнейшего укрепления партнерства ЕС и НАТО.