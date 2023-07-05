Столтенберг остается. Зачем генсеку НАТО продлили полномочия

Из-за отсутствия преемников Йенс Столтенберг остается генсеком НАТО еще на год. Решение является сигналом стабильности во время войны и дает членам альянса время на поиск кандидатов.

Продление полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбергаеще на один год связано не с его высокой профессиональной пригодностью или же его собственными желаниями. Скорее, это было самым простым решением для 30 стран-членов НАТО, поскольку, несмотря на месяцы поисков, они так и не смогли договориться о преемнике на посту генсека альянса.

Если такого кадрового решения нет, то лучше всего придерживаться проверенного и испытанного, заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) на встрече НАТО в Брюсселе в июне. Сам Столтенберг, которому с 2014 года в качестве главного дипломата альянса пришлось преодолевать многочисленные кризисы, еще недавно заявлял: "Я не буду добиваться продления полномочий".

Почему еще на один год?

Но теперь он все же принял иное решение, потому что не нашлось альтернативы. Во вторник, 5 июля, 64-летний Йенс Столтенберг написал в Twitter, что чувствует себя польщенным. Вероятно, рассудительного норвежца убедили похвалы в его адрес, особенно от США, которые высоко оценили лидерские качества Столтенберга. Поздравления незамедлительно поступили также и от правительства Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Киеве, апрель 2023 года Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

В ходе войны России против Украины генсек НАТО не уставал выступать в поддержку Киева и за поставки ему оружия и военной техники "до тех пор, пока это необходимо". Многие союзники по альянсу не считают хорошей идеей менять руководство в разгар военного конфликта в Украине. Столтенберг, по их мнению, тоже должен оставаться на своем посту столько, сколько необходимо.

На самом деле у бывшего премьер-министра Норвегии были другие планы. Он хотел оставить свою работу в Брюсселе уже в 2022 году, чтобы занять пост главы норвежского центрального банка. Столтенберг сначала позволил уговорить себя на продление своих полномочий до лета 2023 года, потому что страны-участники НАТО уже тогда не смогли представить очевидного кандидата на этот пост.

Чего добился Столтенберг на посту генсека НАТО?

Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО в 2014 году. Уже тогда на его первый срок пребывания на этом посту наложили отпечаток отношения России и Украины. РФ только что аннексировала Крым и поддерживала лояльных ей сепаратистов в Донбассе. В то время Столтенберг все еще хотел добиться "конструктивных отношений с Россией". Почти десять лет спустя об этом нет и речи. Теперь главной задачей является защита от российской угрозы на восточном фланге НАТО.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе Фото: Benoit Doppagne/dpa/picture alliance

Дипломаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе хвалят Столтенберга как успешного посредника при урегулировании внутренних конфликтов в Североатлантическом альянсе. Он пережил озвученный президентом Франции Макроном диагноз, согласно которому у НАТО зафиксирована "смерть мозга", а также желание тогдашнего президента США Трампа распустить альянс. Долгие годы он убеждал правительства государств-членов НАТО, включая немецкое, призывая и предупреждая их, что необходимо выполнять свои обещания и тратить на оборону два процента от ВВП.

Вторжение России в Украину изменило все. Оно придало новый смысл существованию НАТО и чрезвычайно подняло финансовую дисциплину в рядах альянса, что подтвердил и сам Столтенберг. Оно также стало поворотным моментом в работе генсека НАТО. Нынешнее продление срока его полномочий - уже второе по счету.

Будет ли третье продление полномочий Столтенберга?

В октябре 2024 года Столтенберг должен окончательно покинуть пост главы НАТО. Но Йенс Столтенберг все-таки организует в Вашингтоне в следующем году юбилейный саммит по случаю 75-летия альянса. Теперь у европейских членов НАТО есть еще год, чтобы договориться о преемнике норвежца.

По некоторой информации, на этот пост могут претендовать глава правительства Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее коллега из Нидерландов Марк Рютте и, возможно, вскоре также и премьер-министр Испании Педро Санчес. Европейцы традиционно выдвигают кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, а ведущая держава альянса - США - на пост главнокомандующего его вооруженными силами.

В октябре 2024 года Столтенберг завершит второе в истории НАТО по продолжительности - десять лет - пребывание генсека альянса на этом посту. Рекордсменом остается нидерландец Йозеф Лунс, который руководил НАТО в период холодной войны в течение 13 лет - с 1971 по 1984 год.

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