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НАТО не смогла согласовать новую стратегию в отношении РФ

Олег Соколенко
28 мин. назад

Министры обороны стран НАТО не смогли согласовать новую стратегию в отношении России - первую со времен окончания холодной войны. Вето наложила Турция из-за географических разногласий - в том числе касающихся Кипра.

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Флаг НАТО
Флаг НАТОФото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture alliance

Министры обороны стран НАТО на двухдневной встрече в Брюсселе не смогли согласовать новую стратегию в отношении России. Генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 16 июня, сообщил, что участникам встречи удалось только "сблизить свои позиции", передает Reuters.

Вето наложила Турция, сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного натовского дипломата, чье имя не называется. По его словам, Анкара оказалась недовольна документом из-за "географических условий" - в том числе касающихся Кипра. Северная часть острова с 1974 года называет себя "Турецкой Республикой Северного Кипра", однако ее не признает в качестве независимого государства ни одна страна, кроме Турции.

По данным из того же источника, США надеются, что Турция все же снимет свои возражения, и тогда новую стратегию можно будет принять на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Первая стратегия со времен холодной войны

Обсуждаемая сейчас новая стратегия НАТО в отношении России - первая с момента окончания холодной войны. После этого страны альянса на протяжении трех десятилетий не считали РФ ключевой угрозой. Однако нападение Москвы на Украину заставило их изменить свою точку зрения.

Стратегия, как пишет Reuters, включает в себя "тысячи страниц секретных военных документов", в которых прописано, как альянс будет реагировать на агрессию со стороны России.

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