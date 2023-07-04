Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год

Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО минимум до 1 октября 2024 года. Решение окончательно одобрят на саммите в Вильнюсе.

Североатлантический совет договорился продлить мандат генсека НАТО, 64-летнего Йенса Столтенберга, до 1 октября 2024 года. Решение будет одобрено главами государств и правительств стран альянса на саммите в Вильнюсе, сообщили во вторник, 4 июля, в пресс-службе НАТО.

Столтенберг назвал продление срока полномочий "большой честью". "Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти семидесяти пяти лет, и в более опасном мире наш великий союз важен как никогда", - отметил он.

Союзники поблагодарили генсека за "руководящую роль" и приверженность "сохранению трансатлантического единства" перед лицом "беспрецедентных вызовов безопасности".

Байден отметил уверенное лидерство Столтенберга

Президент США Джо Байден отметил "уверенное лидерство, опыт и рассудительность" генсека, отметив, что тот провел альянс через самые серьезные вызовы "европейской безопасности со времен Второй мировой войны". "Сегодня наш альянс сильнее, сплоченнее и целеустремленнее, чем когда-либо", - привела слова Байдена пресс-служба Белого дома. Американский лидер добавил, что с нетерпением ждет продолжения работы с генсеком на следующей неделе в Вильнюсе и в период до 75-го саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Занимает пост с 2014 года

Йенс Столтенберг занял пост в НАТО в 2014 году. В феврале он заявил, что не будет добиваться очередного продления мандата, поскольку это происходило уже трижды. Из-за невозможности покинуть пост ему ранее даже пришлось отказаться от назначения на должность главы Норвежского банка. Нынешний мандат должен был истечь 30 сентября 2023 года.

Ранее, 30 июня, Столтенберг присутствовал на саммите ЕС, где обсудил с участниками мятеж ЧВК "Вагнер", его вероятное влияние на страны Евросоюза, а также помощь Киеву в войне.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

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