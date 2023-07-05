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The Telegraph: США видят фон дер Ляйен на посту генсека НАТО

Александра Иванова
25 мин. назад

Белый дом считает, что возможность продвинуть нынешнюю главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на пост главы Североатлантического альянса появится после выборов председателя ЕК в 2024 году, пишет The Telegraph.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)Фото: Virginia Mayo/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден продвигает кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на роль преемницы Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, пишет газета The Telegraph во вторник, 4 июля, со ссылкой на неназванного собеседника в кругах Североатлантического альянса.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которого многие также рассматривали как потенциального преемника Столтенберга, на фоне сообщений о желании Соединенных Штатов продлить полномочия нынешнего генсека НАТО заявил в одном из интервью, что считает свое вступление в эту должность маловероятным. Мандат 64-летнего Йенса Столтенберга был продлен 4 июля до 1 октября 2024 года.

Лидеры стран-членов НАТО рассчитывали согласовать кандидатуру нового генсека организации на саммите в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля текущего года, однако так и не смогли выбрать преемника, указывает The Telegraph.

Поиски преемника Столтенберга на посту генсека НАТО

По сведениям The Telegraph, в НАТО опасаются "проблемы", если в 2024 году выяснится, что в вопросе о кандидатуре следующего генсека альянс так и не продвинулся. В то же время Байден и фон дер Ляйен образовали "сильный союз" за последние годы в плане трансатлантической политики по Китаю, Украине и по вопросам защиты климата, утверждает собеседник газеты.

В то же время фон дер Ляйен, которая раньше была главой Минобороны Германии, как говорят, теперь больше полагается на разведданные американских, а не европейских спецслужб, которые неверно оценили степень угрозы российского вторжения в Украину, пишет издание.

Между тем существуют опасения, что на пути фон дер Ляйен к посту генсека НАТО могут встать проблемы, которые испытывало германское Минобороны во время ее руководства ведомством с 2013 по 2019 годы. Так, во время учений НАТО в 2015 году, по сообщениям некоторых СМИ, солдатам бундесвера из-за нехватки вооружений пришлось использовать метлы как муляжи пулеметов.

Урсула фон дер Ляейн о работе в НАТО

Сама фон дер Ляйен заявила, что считает большой честью быть включенной в список кандидатов на роль будущего генсека НАТО. Однако она не намерена занять эту должность "ни сейчас, ни в будущем", передал ее пресс-секретарь.

Тем не менее в частных беседах с Байденом нынешняя глава ЕК, по слухам, уточняла, что не готова занять какую-либо должность в НАТО "по крайней мере до следующего года", отмечает The Telegraph. В Белом доме полагают, что возможность продвинуть ее на эту должность откроется после выборов главы Еврокомиссии в 2024 году, говорится в публикации.

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Biden pushes for Von der Leyen to be Nato chief

Материал The Telegraph
www.telegraph.co.uk
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