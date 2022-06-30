Дело Денисовой: новые обвинения в адрес украинского экс-омбудсмена

Увольнение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, которое народные депутаты провели 31 мая по довольно противоречивой процедуре, не стало точкой в ​​истории бывшего омбудсмена. И дело не в анонсированном Денисовой намерении обжаловать ее увольнение в суде. А в том, что упреки в ее адрес из-за слишком подробных описаний сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Украине, пошли еще дальше и вылились в обвинение в том, что она будто "сочиняла" эти истории, не имея соответствующих подтверждений.

Резонансная статья "УП"

27 июня влиятельное издание "Украинская правда" опубликовало статью "От Facebook до допросов. Как омбудсмен Денисова придумывала преступления россиян и потеряла должность". Статья вызвала резонанс, но впоследствии "УП" сменила заголовок на более мягкий - "От Facebook до допросов. Почему омбудсмен потеряла должность".

Объясняя причины этой корректировки, главный редактор "УП" Севгиль Мусаева признала, что первая версия заголовка "могла стать триггерной" и "воспринятой плохо из-за возможности манипуляции". "Признаю, что он (заголовок. - Ред.) мог вызвать шок, потому что общество, в отличие от журналистов, все эти факты видело впервые. Допускаю, что из-за того, что мы понимали, что с фактажем этих историй не все хорошо еще в апреле, мы не предсказали шок. На время публикации мы знали об этом уже длительное время. Это гиперчувствительная тема. И я знаю, что многие плакали из-за этих постов Денисовой от отчаяния и злости. Именно из-за этой реакции, которая отвлекала от сути текста, мы приняли решение его изменить", - пояснила Мусаева в отдельном комментарии на "УП".

В чем суть претензий?

Основной тезис, который проходит красной нитью в статье: Денисова якобы придумывала жуткие истории об изнасилованиях детей, совершаемых российскими военными на временно оккупированных территориях Украины. В частности, основное внимание в материале автор "УП" уделяет деятельности специальной телефонной линии уполномоченной по правам человека для оказания психологической помощи, запущенной в апреле при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и в которой одним из психологов работала дочь омбудсмена Александра Квитко. Издание узнало от своих неназванных источников в правоохранительных органах, офисе омбудсмена и руководстве "Слуги народа", что контакты жертв, а также "истории преступлений, которые Денисова с дочерью озвучивали публично, правоохранителям никто не передавал". А попытки правоохранителей якобы самостоятельно выявить случаи, которые описывала Денисова, оказались тщетными, пишет "УП".

По данным издания, Денисову, по меньшей мере, дважды допрашивали в прокуратуре как свидетеля, но "она так и не смогла назвать источник своих данных". Ее дочь Александру Квитко также несколько раз вызывали на допрос. По данным "УП", психолог заверяла, что за полтора месяца ее "горячая линия" приняла около 1040 звонков, из которых 450 касались изнасилования детей. "Однако, когда прокуроры взяли официальную выписку, то оказалось, что за все время на телефон поступило всего 92 звонка", - отметило издание. Также в статье "УП" высказывались сомнения в том, что на "горячей линии", кроме Квитко, вообще работали другие психологи, и звучали упреки в непрозрачности ее работы.

Кроме того, источник "УП" в "Слуге народа" утверждает, что Денисова вообще не координировала свои действия с парламентом, по мандату которого занимала должность, что в итоге и стало "основанием для ее стремительного увольнения".

Также автор "УП" предполагает, что одним из мотивов Денисовой могло быть материальное обогащение, и что ее офис мог "нагло обворовать" ЮНИСЕФ, финансировавший работу "горячей линии", "солгав об эффективности работы". Речь может идти "не только об этических нормах, но и о нарушении закона", а значит и "об уголовном преследовании за мошенничество или хищение", предполагает "УП".

При этом материал построен исключительно на анонимных источниках "УП" - в частности, в офисе омбудсмена, руководстве партии "Слуга народа" и в прокуратуре.

В то же время со времени увольнения Денисовой с должности представители этих учреждений публично не высказывались по поводу экс-омбудсмена и не сообщали об аспектах ее деятельности, о которых написало издание "УП". Лишь месяц назад, 31 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии "Бабелю" отметила, что Денисова не передает в прокуратуру никакие материалы по изнасилованиям, о которых она информировала в соцсетях.

Ответ Денисовой: Это "фейк"

"Украинская правда" отмечает, что не смогла получить позицию Денисовой. Впрочем, 28 июня в интервью Харьковской правозащитной группе бывший омбудсмен частично ответила на упреки. В частности, она заверила, что лично видела отчет ЮНИСЕФ о работе организованной "горячей линии", отправленный в офис уполномоченного по правам человека. "Я его видела, сколько там было обращений, сколько было уведомлений", - отметила она, не уточнив, однако, конкретных цифр.

По ее словам, в отчете были таблички, а в них по каждому обращению указано время, день и причина обращения, но без фамилий обращавшихся, ведь речь идет о конфиденциальной информации. Денисова заверила, что в каждом случае, кроме оказания психологической помощи, людям советовали обратиться в правоохранительные органы. "Если человек не хочет обращаться, нельзя передать его данные в правоохранительные органы. Это его решение", - пояснила она.

Комментируя информацию о несоответствии количества обращений, озвученных Квитко и подсчитанных, по данным "УП", прокурорами, Денисова упрекнула прокуратуру в нарушении тайны следствия, а также объяснила, что "горячая линия" была не одна, люди звонили по разным номерам телефонов. "И потому то, что говорит прокурор или журналистка, которая написала этот текст, это не соответствует действительности", - заверила она, добавив, что считает статью "фейком".

Общественная реакция

После публикации в адрес издания со стороны читателей и журналистов посыпались обвинения в подыгрывании стране-агрессору РФ, а автор статьи, журналистка Соня Лукашова, была внесена в списки одиозного украинского сайта "Миротворец", который его создатели позиционируют как список врагов Украины.

Так, главный редактор "Громадского радио" Татьяна Трощинская отметила, что первый заголовок, под которым был опубликован материал, приводит к "плохому выводу, что якобы есть сомнения не в действиях госпожи Денисовой, а в самих преступлениях". "И, с моей точки зрения, это неправильно. Это вредно для дела справедливости наказания российских насильников, потому что они есть, массово. Преступления реальны", - написала она в Facebook.

Российские СМИ и пропагандисты сразу и в большом количестве начали публиковать сообщения о том, что Денисова распространяла "фейки" об изнасиловании детей российскими военными, а официальная Москва даже потребовала извинений от СМИ за их распространение.

"К сожалению, история неэтичной коммуникации госпожи Денисовой из истории об уважении к уцелевшим и важности чистоты уголовных процессов превратилась в историю неуважения, политического заказа и игры на стороне россиян. И порождает агрессию за агрессией", - отметила в сообщении на Facebook украинский адвокат и правозащитница Лариса Денисенко.

В комментарии DW Денисенко добавила, что не может утверждать, что Денисова действительно придумывала истории об изнасиловании детей, ведь у нее нет доступа к изучению всей ситуации. "Я могу только обратить внимание на неэтичность сообщений о сексуальном насилии со стороны омбудсменки и неэтичность сообщений, а порой и недопустимость методов работы с малолетними психотерапевта Александры Квитко", - отметила адвокат.

Редакция DW обратилась с информационными запросами в ЮНИСЕФ по поводу его сотрудничества с офисом омбудсмена в организации "горячей линии", а также в Офис генерального прокурора Украины относительно процессуального статуса Денисовой и ее дочери, а также возможного открытия производств по факту публикации материала "УП". На момент публикации этой статьи оба запроса остались без ответов.

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