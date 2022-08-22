В здание "администрации" Пушилина в Донецке попал снаряд

На 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 23 августа (время московское).

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Российские СМИ сообщают об обстреле оккупированного Донецка, есть информация о попадании снаряда в здание "администрации" самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Глава "ДНР" Денис Пушилин в результате удара не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в "администрации". По данным ТАСС, также зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, сообщается об одном погибшем. Кроме того, была обстреляна гостиница в Донецке, где останавливаются журналисты, пишет ТАСС.

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По данным британской военной разведки, российская армия близка к решению проблемы переправы через Днепр, которая остро встала вследствие повреждения Антоновского моста в оккупированном Херсоне из-за атак ВСУ. "На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи для строительства прочного понтонного моста через Днепр, непосредственно рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом", - сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. До этого, как отмечается, российские войска и местные жители для переправы через Днепр использовали паромную переправу. "Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой", - говорится в сообщении. В то же время Минобороны указывает, что понтонный мост, вероятно, также будет уязвим для украинских наступательных действий.

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Жители Днепра сообщают о звуках взрывов, в соцсетях публикуют видео со столбом дыма, поднимающимся над городом. Мэр Борис Филатов призвал всех оставаться в укрытиях и сообщил о фактах падения обломков ракет на частные дома.

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Украинские школьники в гимназии в Майнце Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

С начала военного нападения России на Украину немецкие общеобразовательные школы и профессиональные училища приняли почти 155 тысяч украинских учеников. Только за минувшую неделю их число увеличилось на 4690 человек, сообщила конференция министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK). Это не точная статистика, так как из-за летних каникул, закончившихся в нескольких землях не так давно, не все школы успели предоставить свежие данные.

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Президент Польши Анджей Дуда утром 23 августа прибыл в Киев, сообщила его канцелярия, опубликовав в Twitter фото главы польского государства на железнодорожном вокзале в столице Украины. Отмечается, что Дуда приехал по приглашению украинского президента Владимира Зеленского. В ходе визита запланированы двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, ее поддержке в военной, экономической и гуманитарной сферах, а также двустороннему сотрудничеству. Дуда также примет участие в саммите "Крымской платформы". Это третий визит президента Польши в Киев с начала войны.

Госдеп США призвал американцев покинуть Украину

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Госдепартамент США призвал граждан этой страны покинуть Украину из-за угрозы обстрелов ее гражданской инфраструктуры войсками РФ. "Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары в Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", - говорится в официальном сообщении, размещенном на официальном сайте посольства США в Украине.



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Глава Института немецкой экономики (IW) Михаэль Хютер (Michael Hüther) призвал не отказываться от санкционного режима в отношении Москвы. "Санкции верны, поскольку Запад демонстрирует свою солидарность с Украиной", - заявил Хютер в интервью газете Rheinische Post. Он напомнил, что штрафные меры против России, развязавшей войну, Германия приняла в тесной координации с трансатлантическими партнерами и сейчас не может отказываться от этой солидарности. В особенности он предостерег от запуска нового газопровода "Северный поток - 2", который был достроен в 2021 году, но не введен в эксплуатацию на фоне конфликта с РФ и ее военного вторжения в Украину. "Дискуссии вокруг "Северного потока - 2" - это бутафорские дискуссии. Если мы подключим этот трубопровод к сети, это не изменит совсем ничего", - подчеркнул эксперт. По его словам, российский президент Владимир Путин и после этого сможет находить предлоги, чтобы прекращать и возобновлять поставки газа.

++09.30++

Днепропетровcкая область этой ночью подверглась обстрелам четырежды. "Российская армия снова держала на прицеле два района - Криворожский и Никопольский", - сообщил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, по Криворожскому району стреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", в одном из домов убита 45-летняя женщина, ее муж был ранен. Само здание повреждено. По Никопольскому району ударили трижды. В частности, в Марганце пострадали две женщины - 61 и 63 лет, одна из них доставлена в больницу. В городе повреждены шесть домов, газопровод и водопровод. В Красногригорьевской громаде в результате артиллерийского обстрела повреждены около десятка домов, а также линия электропередач.

++08.50++

Утром 23 августа российские войска обстреляли Киевский район Харькова. Один из снарядов, как сообщил мэр города Игорь Терехов, попал в частный жилой дом, однако обошлось без пострадавших. Несколькими днями ранее в Харькове в результате попадания снаряда в жилой дом погибли 19 человек.

Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новых зданиях



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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий застройщиков проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании, сообщается на сайте Верховной рады . Новая норма предполагает срочное создание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе, в новостройках. Тем самым, для утверждения градостроительных документов они должны содержать данные о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты. Если застройщик не оборудует бомбоубежища, то органы государственного архитектурно-строительного контроля будут вправе отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации.

++07.30++

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об эвакуации большого числа жителей из оккупированных российскими войсками районов Харьковской области, которая была проведена 22 августа. "Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них - дети", - написала она в Telegram . Она поблагодарила главу Харьковской ОВА Олега Синегубова "за организацию процесса" и волонтерские организации - "за их самоотверженность и помощь".

++07.00++

Институт изучения войны (ISW), согласно собранной его аналитиками информации, сообщает, что Россия продолжает формировать новые так называемые добровольческие отряды и вербовать добровольцев в российские силовые службы. При этом обещаются надбавки и зарплаты более чем в 3000 долларов. Так, Приморский край объявил о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский". Батальон сосредоточится на эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонте и возвращении на передовую.

Согласно данным российских СМИ, батальон уже набрал 140 из 280 запланированных добровольцев. Приморский край предложил добровольцам батальона "Тигр" в возрасте от 18 до 60 лет одноразовую надбавку за вступление в армию в размере 300 тысяч рублей (около 4980 долларов США) и месячную зарплату в размере 200 тысяч рублей (около 3320 долларов США).

++06.00++

Президент Национальной федерации легкой атлетики Украины в интервью немецкой газете FAZ подчеркнул важность успехов украинских спортсменов для Украины. "Чем успешнее они будут, тем больше смогут говорить с журналистами международных СМИ о ситуации в Украине", - сказал Евгений Пронин.

На чемпионате Европы по легкой атлетике, прошедшем в Мюнхене, Украина завоевала 22 медали. "Более 300 легкоатлетов разбросаны по Европе, причем не только спортсмены высокого уровня, но и дети, - сообщил Пронин. - С другой стороны, я думаю о том, что шестеро наших легкоатлетов погибли на войне".

Пронин сам воюет на фронте, он приехал на чемпионат с разрешения Минобороны Украины. "Я вернусь из Мюнхена на фронт и снова буду сражаться. Там я могу на что-то повлиять", - сказал он.

Politico: Вашингтон может не афишировать все поставки вооружений Киеву

++05.00++

США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в пакет вооружений от 19 августа, хотя администрация не объявляла об этом официально, пишет издание Politico со ссылкой на два источника. Кроме того, в документе со списком вооружений из последнего пакета на 775 млн долларов отмечается, что вооружения, отправляемые в Украину, не обязательно ограничиваются этим списком.

++04.00++

Власти США, не располагают точной информацией о покушении на Дарью Дугину в Москве. "Мы не знаем, кто стоял за этим и каковы могли быть мотивы", - заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Вашингтон не общался напрямую с украинским правительством на эту тему, но Киев "очень прозрачно" отрицал свою причастность.

++03.00++

Зерновоз Rojen в Черном море Фото: Yoruk Isik/REUTERS

Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход из украинского порта Черноморск судна Kafkam Etler с более 2 тыс. тонн кукурузы, которое направится в Турцию, сообщает ООН. По ее данным, всего из Украины в рамках "зернового коридора" уже было экспортировано 721 449 тонн зерна и продуктов питания.

Кроме того, СКЦ завершил досмотр трех отбывающих из украинских портов судов - I Maria, Zumrut, Oceans, а также шести прибывающих - Ganga Star, Ashabaltic, Aeolos, Peace M, Anastasia, FPMC B201. "Все они получили разрешение на отплытие", - сказано в сообщении.

В США заявили о планах РФ ударить по инфраструктуре Украины

++02.30++

У США есть разведданные о том, что в ближайшее время Москва планирует нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины, заявил официальный представитель американского правительства информагентствам.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия с целью нанести удары по гражданской инфраструктуре Украины и госучреждениям в ближайшие дни. Учитывая послужной список РФ в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал чиновник.

После этого Госдепартамент США выпустил предупреждение о потенциальном усилении российских ударов в ближайшее время, а посольство США в Украине призвало граждан Соединенных Штатов немедленно покинуть страну. "Если вы услышите громкий взрыв или сирены, немедленно ищите укрытие, - говорится в предупреждении Госдепартамента. - Если вы находитесь в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов; закройте все двери и сядьте возле внутренней стены, подальше от окон и проемов".

Новый пакет помощи для Украины от Нидерландов

++02.00++

Нидерланды выделят Украине пакет помощи на 80 млн евро, сообщается на сайте голландского Минобороны. 22 августа министр обороны Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лие Шрайнемахер в посетили Украину.

Они представили пакет, в котором 65 миллионов евро предназначены для помощи и инвестиций в Украине, 10 млн евро - на проекты по обезвреживанию мин, 1 млн евро - для поддержки первых планов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева. Еще 2,5 млн евро будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для предоставления экспертных консультаций в области макроэкономических реформ, управления и верховенства закона, например, Центральному банку Украины. 2 млн евро пойдут в Фонд ООН в области народонаселения в поддержку психосоциальной помощи жертвам сексуального и гендерного насилия.

++01.05++

Армия США готова заключить контракт на поставку Украине более дальнобойных и мощных беспилотников-камикадзе, сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл в ответ на запрос издания Defense News. По ее словам, контракт на поставку десяти беспилотников Switchblade 600 от производителя AeroVironment, ожидается в течение следующих 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

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Число крылатых ракет, выпущенных Россией по Украине, приближается к 3,5 тысячам, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько они интенсивны", - добавил он.

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Зеленский возмущен заявлениями России об обстрелах ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен тем, как Россия пытается в глазах международного сообщества переложить ответственность за обстрелы Запорожской атомной электростанции на Украину. "Государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", - заявил глава украинского государства в своем традиционном видеообращении к согражданам.

Зеленский также сообщил, что провел большое совещание с представителями сектора обороны и безопасности. "Ключевые вопросы - это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в крупных городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями этой недели - встречами, переговорами", - отметил украинский лидер в видеообращении.

Хроника событий 22 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 августа 00.00 - 13.59 >>>

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