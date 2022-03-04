Паралимпийцы после триумфа в Пекине: "Украинцы - сильные люди"

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Украинская сборная возвращается с Паралимпийских игр в Пекине. Спортсмены во что бы то ни стало хотят домой, даже в охваченные войной города. "Мы - сильные", - говорят они обо всех украинцах.
"Хочется домой, чтобы дома снова был мир и чтобы все были живы" - совсем не та фраза, которую слышит в нормальной жизни журналист от спортсмена, делящегося переживаниями после триумфального выступления на международных соревнованиях. Однако нормальность для Александры Кононовой, как и для всех украинцев, осталась в другой жизни - той, что была до 24 февраля, когда в Украину вторглась соседняя Россия.
В нормальной жизни Александру и других паралимпийцев празднично встречали бы в киевском аэропорту "Борисполь". В конце концов, у страны есть все основания гордиться ее паралимпийцами. Они завоевали 29 медалей, заняв второе место в неофициальном командном зачете среди сборных со всего мира. Но о триумфе говорить не приходится, когда все мысли - о родине, где идет война. О родных, которым угрожает опасность.
В условиях войны украинские спортсмены добираются из Пекина уже скоро двое суток - через Стамбул на Варшаву, куда самолет прибыл вечером во вторник, 15 марта. Одну ночь паралимпийцы отдохнули в польской столице. А дальше - кто куда.
"Некоторые поедут в разные европейские страны, куда от войны уже бежали семьи. Другие тоже поедут к семьям, но в Украину. Все хотят к родным, в том числе в Харьков и Чернигов, где идут ожесточенные боевые действия", - рассказала DW пресс-секретарь паралимпийской сборной Украины Наталья Гарач. По ее словам, для тех, кто сможет перебраться в западную Украину, Национальный комитет спорта инвалидов организует возможность проживания и тренировки на одной из спортивных баз в Карпатах.
Несмотря на очень успешное выступление сборной в Пекине, впечатления от Паралимпийских игр у украинских спортсменов остались не слишком приятные. "За нами круглосуточно следили, в частности, люди в черном. Нас обыскивали и прослушивали. А на церемонии закрытия нам запретили выйти с масками с надписью "мир", - делится впечатлениями Гарач. Она надеется, что победы паралимпийцев будут для Украины хорошим знаком: "Хотелось, чтобы наши спортивные победы приближали победу Украины".
Александра Кононова, завоевавшая в Пекине золото и серебро в биатлоне, из Варшавы поедет в Украину. Хотя возвращаться ей, собственно, некуда: город Бровары под Киевом, где она жила до войны, сейчас находится в самом центре боевых действий. "Я выросла в селе Шевченково под Броварами. Почти все друзья там из-за обстрелов из подвалов не вылезают", - говорит спортсменка. Она рассказывает, что поедет к родственникам в Черкасскую область и там по возможности будет помогать волонтерам.
Глава Национального комитета спорта инвалидов Валерий Шушкевич поздравляет с успехом Александру Кононову
"Мы - сильные, - говорит об украинцах чемпионка и призер Паралимпиады. - Верю в наше государство, в наших людей, в защитников Украины". По словам Александры, ожесточенное сопротивление, оказываемое российским захватчикам украинской армией, добровольцами и волонтерами, вдохновляли паралимпийцев в Пекине на победы. "Верим, что и наши победы помогли поддержать дух украинцев", - отмечает биатлонистка. О спорте, призналась Кононова, ей в ближайшее время придется забыть.
Тем не менее, украинские спортсмены с инвалидностью, по возможности продолжают готовиться к соревнованиям и в условиях войны на родине, добавляет Наталья Гарач,. В частности, представители летних видов спорта, которые на момент начала войны находились на сборах за рубежом, получили благодаря организаторам и партнерам возможность продолжить тренировки на спортивных базах дольше ранее согласованных сроков.
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