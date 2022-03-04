Паралимпийцы после триумфа в Пекине: "Украинцы - сильные люди"

"Хочется домой, чтобы дома снова был мир и чтобы все были живы" - совсем не та фраза, которую слышит в нормальной жизни журналист от спортсмена, делящегося переживаниями после триумфального выступления на международных соревнованиях. Однако нормальность для Александры Кононовой, как и для всех украинцев, осталась в другой жизни - той, что была до 24 февраля, когда в Украину вторглась соседняя Россия.

В нормальной жизни Александру и других паралимпийцев празднично встречали бы в киевском аэропорту "Борисполь". В конце концов, у страны есть все основания гордиться ее паралимпийцами. Они завоевали 29 медалей, заняв второе место в неофициальном командном зачете среди сборных со всего мира. Но о триумфе говорить не приходится, когда все мысли - о родине, где идет война. О родных, которым угрожает опасность.

Из Варшавы - кто куда

В условиях войны украинские спортсмены добираются из Пекина уже скоро двое суток - через Стамбул на Варшаву, куда самолет прибыл вечером во вторник, 15 марта. Одну ночь паралимпийцы отдохнули в польской столице. А дальше - кто куда.

"Некоторые поедут в разные европейские страны, куда от войны уже бежали семьи. Другие тоже поедут к семьям, но в Украину. Все хотят к родным, в том числе в Харьков и Чернигов, где идут ожесточенные боевые действия", - рассказала DW пресс-секретарь паралимпийской сборной Украины Наталья Гарач. По ее словам, для тех, кто сможет перебраться в западную Украину, Национальный комитет спорта инвалидов организует возможность проживания и тренировки на одной из спортивных баз в Карпатах.

Призерки Паралимпиады в Пекине: Ирина Буй (в центре), Александра Кононова (слева) и Людмила Ляшенко

Несмотря на очень успешное выступление сборной в Пекине, впечатления от Паралимпийских игр у украинских спортсменов остались не слишком приятные. "За нами круглосуточно следили, в частности, люди в черном. Нас обыскивали и прослушивали. А на церемонии закрытия нам запретили выйти с масками с надписью "мир", - делится впечатлениями Гарач. Она надеется, что победы паралимпийцев будут для Украины хорошим знаком: "Хотелось, чтобы наши спортивные победы приближали победу Украины".

С Паралимпиады - на войну

Александра Кононова, завоевавшая в Пекине золото и серебро в биатлоне, из Варшавы поедет в Украину. Хотя возвращаться ей, собственно, некуда: город Бровары под Киевом, где она жила до войны, сейчас находится в самом центре боевых действий. "Я выросла в селе Шевченково под Броварами. Почти все друзья там из-за обстрелов из подвалов не вылезают", - говорит спортсменка. Она рассказывает, что поедет к родственникам в Черкасскую область и там по возможности будет помогать волонтерам.

Глава Национального комитета спорта инвалидов Валерий Шушкевич поздравляет с успехом Александру Кононову

"Мы - сильные, - говорит об украинцах чемпионка и призер Паралимпиады. - Верю в наше государство, в наших людей, в защитников Украины". По словам Александры, ожесточенное сопротивление, оказываемое российским захватчикам украинской армией, добровольцами и волонтерами, вдохновляли паралимпийцев в Пекине на победы. "Верим, что и наши победы помогли поддержать дух украинцев", - отмечает биатлонистка. О спорте, призналась Кононова, ей в ближайшее время придется забыть.

Тем не менее, украинские спортсмены с инвалидностью, по возможности продолжают готовиться к соревнованиям и в условиях войны на родине, добавляет Наталья Гарач,. В частности, представители летних видов спорта, которые на момент начала войны находились на сборах за рубежом, получили благодаря организаторам и партнерам возможность продолжить тренировки на спортивных базах дольше ранее согласованных сроков.

Смотрите также:

Талисманы Олимпийских игр Токио 2021 На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии COVID-19 перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).

Талисманы Олимпийских игр Мюнхен 1972 Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.

Талисманы Олимпийских игр Монреаль 1976 Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.

Талисманы Олимпийских игр Москва 1980 На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.

Талисманы Олимпийских игр Лос-Анджелес 1984 На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.

Талисманы Олимпийских игр Сеул 1988 На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.

Талисманы Олимпийских игр Барселона 1992 Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".

Талисманы Олимпийских игр Атланта 1996 На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").

Талисманы Олимпийских игр Сидней 2000 Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.

Талисманы Олимпийских игр Афины 2004 Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.

Талисманы Олимпийских игр Пекин 2008 Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будем перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"

Талисманы Олимпийских игр Лондон 2012 Талисманами летних Олимпийских игр в 2012 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.

Талисманы Олимпийских игр Рио-де-Жанейро 2016 Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии. Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова

