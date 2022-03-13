Зимняя Паралимпиада-2022 завершилась в Пекине

Зимние Паралимпийские игры в Пекине завершились в воскресенье, 13 марта. Олимпийский огонь, который погасили около 21.00 по местному времени в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, будет снова зажжен через 899 дней - на летних Олимпийских играх в Париже.

В 2022 году соревнования паралимпийцев были омрачены войной России против Украины, начавшейся 24 февраля. О большой солидарности мирового сообщества с Киевом говорит тот факт, что украинские спортсмены с национальным флагом в руках во время церемонии закрытия Игр вышли на Пекинский национальный стадион в числе первых.

Атлетов из России и Беларуси на Паралимпиаде в этом году не было. Незадолго до начала соревнований их отстранили от участия в них на фоне российского вторжения в соседнее государство, которое велось и с территории Беларуси. Изначально планировалось, что белорусские и российские спортсмены смогут приехать в Пекин в нейтральном статусе.

Глава МПК: Блестящие достижения спортсменов в трудные времена

Выступая с торжественной речью, посвященной закрытию Паралимпиады, глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс высоко отозвался о "блестящих достижениях спортсменов в трудные времена". При этом он поблагодарил Китай за организацию "захватывающих, безопасных и зрелищных Игр". Паралимпиада в Китае станет примером для всех будущих зимних Игр, заявил Парсонс.

Общий медальный зачет Паралимпиады

Украинские спортсмены заработали в Пекине в общей сложности 29 медалей, в том числе 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Благодаря этим достижениям они оказались на втором месте в общем медальном зачете. Первое место в нем с большим отрывом от всех прочих участников занял Китай с 61 медалью, в том числе 18 золотыми, 20 серебряными и 23 бронзовыми. На третьем месте оказались канадцы с 25 медалями: 8 золотыми, 6 серебряными и 11 бронзовыми.

Германия по итогам Паралимпиады продемонстрировала неожиданно сильный результат, заработав 19 медалей, из которых 4 были высшего достоинства, 8 серебряных и 7 бронзовых. В итоговом медальном зачете на Играх в Пекине сборная ФРГ заняла седьмое место.

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