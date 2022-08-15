Почему договор об экспорте зерна из Украины не дает желаемых результатов

Хлеб в Ливане в дефиците и очень дорог. В последние нескольких недель люди часами стоят в очередях перед пекарнями. Несмотря на государственные субсидии, упаковка с шестью лавашами сейчас официально стоят 13 тысяч ливанских фунтов, что эквивалентно примерно 8,5 евро. На черном рынке цена в два раза больше, и продолжает расти.

Ждали пшеницу, а не кукурузу

Поэтому проблеском надежды прозвучало сообщение о том, что первое грузовое судно, вышедшее из Украины в рамках четырехсторонней сделки по зерну, направляется в Ливан. Но незадолго до прибытия в порт назначения - Триполи - судно Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы на борту сменило курс. Согласно официальной версии, покупатель отказался получать груз, опоздавший на пять месяцев. Более того, Ливан в основном нуждается в пшенице, а не в кукурузе, сообщил агентству dpa президент консорциума по импорту продовольствия Хани Бушали. Вот "Разони" и пришлось продолжить плавание по Средиземному морю еще несколько дней, пока в Турции не нашелся новый покупатель на кукурузу.

Очередь за хлебом - типичная картина для Ливана

Во многих странах пшеница является продуктом питания номер один. Тем не менее, на несколько следующих судов также грузили кукурузу или подсолнечный шрот из Украины.

Кто принимает решения по грузу?

Почему так происходит? Совместный координационный центр (JCC), созданный Россией, Украиной, Турцией и ООН для безопасной транспортировки зерна из украинских портов не ответил на запрос DW. На сайте JCC указано: "Судоходные компании принимают решения о движении своих судов исходя из своего бизнеса и интересов".

Кроме того, только некоторые партии зерна закупаются Всемирной продовольственной программой ООН и доставляются непосредственно голодающим по всему миру. Что касается остальных двенадцати грузовых судов, которые уже покинули Украину, то JCC не имеет права решать, какое зерно куда направится. Предыдущие порты назначения были, например, в Турции, Великобритании, Ирландии или Южной Корее.

"Это коммерческие сделки", - защищает процедуру официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик: суда "были законтрактованы в рамках коммерческих сделок", это "вполне нормально, что они идут туда, куда положено по контракту".

Вялый экспорт зерна

Двенадцать грузовых судов - и примерно 22 млн тонн пшеницы, все еще хранящейся в Украине. Экспорт зерна идет вяло, причем по нескольким причинам.

Во-первых, в настоящее время украинские порты могут работать лишь на малую часть своих довоенных мощностей.

Проверка загруженного зерна в Стамбуле

Во-вторых, когда суда входят в Черное море, в Стамбуле проверяют, не везут ли они контрабандное оружие. На обратном пути проводится проверка, нет ли на борту украденного зерна. Эти проверки стоят времени и денег.

В-третьих, нет уверенности в том, что удастся зафрахтовать достаточное количество судов. Многие страховщики не хотят страховать перевозки из зоны конфликта. Как результат, только часть зерна, хранящегося сейчас в Украине, может быть экспортирована.

Перевозит ли Россия судами украденное зерно?

К этому добавляется спор о зерне, якобы украденном Россией. Грузовое судно Laodicea, шедшее под сирийским флагом, было задержано в Триполи еще несколько дней назад. Согласно утверждениям посольства Украины в Бейруте, судно перевозило 10 тысяч тонн украденного украинского зерна.

Согласно официальным документам, Laodicea прибыла из расположенного на берегу Керченского пролива порта Кавказ, второго по грузообороту российского порта в Черноморско-Азовском бассейне. Поскольку эта гавань не находится в зоне боевых действий, суда, следующие оттуда, не попадают под контроль JCC. Однако, по данным информационного агентства Reuters, в порту Кавказ могут причаливать только суда с максимальной осадкой в пять метров. Посольство Украины также передало властям в Бейруте спутниковые снимки, которые, как утверждается, доказывают, что грузовое судно сначала подошло к порту Феодосии в Крыму пустым, а затем покинуло его сильно загруженным.

Украинские дипломаты подозревают, что зерно с оккупированных Россией территорий на юге Украины было вывезено из страны - это мнение разделяет известный турецкий эксперт по безопасности Йерук Ишык из стамбульского Института Ближнего Востока.

С отключенным транспондером

Согласно расследованию британского издания Financial Times (FT), история с Laodicea - далеко не единственная. На основе спутниковых фотографий FT уже в мае выявила как минимум восемь судов, которые были заполнены зерном не в России, а в находящемся под санкциями порту Севастополь, в Крыму. Согласно официальным судоходным документам, с начала войны из порта Кавказ вышло значительно больше судов, чем раньше, а их фактический маршрут не всегда можно отследить.

Судно Laodicea задержали в Ливане по подозрению в транспортировке краденного украинского зерна

Согласно правилам, международные грузовые суда обязаны постоянно предоставлять данные о своем местоположении через транспондер. Однако в случае с российскими грузовыми судами в Черном море эти транспондеры часто бывают выключены. По мнению FT, возможно, что эти суда загрузили лишь небольшое количество легального российского зерна в порту Кавказ, а затем смешали его с украденным украинским зерном в одном из крымских портов. В таком случае, по словам экспертов, крайне сложно отследить, есть ли в партиях зерно, украденное у Украины.

На Ближнем Востоке закрывают глаза на происхождение зерна

Часто эти российские суда с зерном направляются в порты Ближнего Востока. Среди покупателей - Иран, Египет или Ливия. Зерно там настолько остро необходимо, что власти обычно не задаются вопросом о его происхождении. Однако главным заказчиком был и остается Дамаск. По имеющимся данным, с начала войны в Сирию поступило не менее 90 тысяч тонн зерна. Правитель Сирии Башар Асад является близким союзником Путина.

Судно Laodicea, которое было задержано в Ливане, также направлялось в Сирию. Ливанские власти разрешили ему продолжить путь, не выявив никаких нарушений. Сайт marinetraffic.com зафиксировал последнее положение судна 4 августа, недалеко от сирийского порта Тартус.

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