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Фото: Jean-Claude Ernst/ZUMA Wire/IMAGO
КонфликтыСША

США объявят о новой беспрецедентной военной помощи Украине

Наталия Королева
45 мин. назад

Военная помощь на сумму почти 3 млрд долларов приурочена ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Это будет крупнейший пакет для Киева за все шесть месяцев войны.

https://www.dw.com/ru/ssa-obavat-o-novoj-besprecedentnoj-voennoj-pomosi-ukraine/a-62905219

США объявят о новой  военной помощи  Украине на сумму почти 3 млрд долларов, сообщил во вторник, 23 августа, официальный представитель американского правительства. Это будет крупнейший пакет военной помощи Киеву за все шесть месяцев войны.

Он приурочен ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Он использует средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом. USAI позволяет администрации Байдена закупать оружие у военной промышленности, а не брать его из существующих резервов вооружений.

Эти средства пойдут на финансирование контрактов на поставки дронов и других вооружений, благодаря которым Киев сможет  укрепить оборону  в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вместе с тем американское руководство рассчитывает нарастить усилия по подготовке украинских военных за пределами страны. Предыдущие поставки вооружений осуществлялись для удовлетворения неотложных военных нужд Украины.

Размер помощи Вашингтона Киеву достиг 10,6 млрд долларов

Сумма американской военной помощи Украине достигла 10,6 млрд долларов, подсчитало агентство Reuters. Последний раз США объявляли о военной помощи Киеву 19 августа. Тогда речь шла о  775 млн долларов.

Как сообщал Пентагон, этот пакет включает в том числе дополнительные снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 105 миллиметровых гаубиц, ранее поставлявшихся в Украину Великобританией, 15 разведывательных дронов ScanEagle, 40 бронетранспортеров MaxxPro Mine Resistant Ambush Protected, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов TOW, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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США объявят о новой беспрецедентной военной помощи Украине

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