Искусство подметания леса в Германии

Иво Вебер (Ivo Weber) ждет меня в лесу под Кельном. Это совсем не тихое идиллическое место: всего в нескольких метрах - автобан, огороженный шумозащитным барьером, а рядом по железнодорожным путям проносятся электрички и скорые поезда. Но мы здесь не для того, чтобы наслаждаться тишиной, покоем и свежим воздухом, а встретились, чтобы поработать, точнее - создавать произведение искусства.

Иво Вебер пригласил меня для того, чтобы вместе со мной заняться... уборкой небольшого участка леса. Художник уже обозначил синей лентой площадь около 30 квадратных метров. “Я разговаривал с деревьями. Они одобрили наши намерения”, - говорит Вебер. Кельнский художник-акционист уже 17 лет занимается уборкой этого участка леса. Веберу - за пятьдесят, но он еще учится - изучает философию. Чаще всего приглашает в лес не одного человека, а нескольких. Люди приносят с собой садовые грабли. “В какой-то момент я выбрал именно этот участок леса и начал за ним ухаживать", - подчеркивает художник.

Вырваться из четырех стен

Во время пандемии многие приписывают прогулкам в лесу чуть ли не терапевтическую силу. Это возможность вырваться из четырех стен, в которые "заперли" локдаун и режим удаленки. И действительно: как только в руках оказались грабли, я заметил, как обострилось внимание, - прежде всего, внимание к экологическому состоянию леса. Многие деревья в районе Кельна страдают от последствий необычайно жарких летних месяцев последних лет. Иво Вебер, наблюдающий за этим местом в течение многих лет, говорит, что перемены очень заметны. Сухие солнечные месяца прореживают кроны деревьев, они становятся менее густыми.

Иво Вебер объясняет, что листья нужно сгрести до отмеченной линии. Подметание леса (так этот ритуал называет сам художник) всегда проходит одинаково и чем-то похож на медитацию. Часть листьев сдвигаешь то в одну, то в другую сторону и делаешь фотографии. Все изображения разные. В зависимости от времени года растительность и, следовательно, игра цветов меняются. Иногда листвы больше, иногда меньше.

На дереве - изображение Св. Себастьяна, покровителя лесников

Иво Вебер публикует фотографии и рисунки подметания леса в художественном издании или увековечивает их на рекламных щитах в разных городах. Но что же все-таки нужно или можно считать искусством: само подметание или визуальное отражение этого, фотографии, которые иллюстрируют процесс? Вебер считает, что здесь важно и то, и другое. Речь идет об ощущении близости к природе, способности ее слышать, чувствовать и наблюдать за ней. Это плюс участие других людей и составляет художественный процесс, убежден художник-акционист.

Так называемое художественное подметание участка леса не только меняет внешний вид поверхности, в воздухе появляется запах влаги и земли. Удивительно, как этот маленький "кусочек природы" можно за 20 минут превратить в художественную поверхность. Создано новое пространство. Но как только работа сделана, мы возвращаемся к началу: подметаем листья и снова покрываем ими участок. Мне это кажется немного абсурдным. Но для Иво Вебера важно объединить многие аспекты, как он сам говорит: “Идею, иронию и этот вздор”.

Художественный ритуал подметания леса включает в себя и совместную трапезу. Кроме того, у каждой такой акции свои символы. Во время пандемии на дереве на этот раз - изображение Св. Себастьяна, который, кроме всего прочего, является покровителем лесников и утешителем во время чумы. В вазе у дерева - небольшой букет цветов. Мы с Иво Вебером едим суп, заедая его багетом, который художник испек сам. Таким образом, искусство объединяет сразу множество потребностей. Это придает силы и стимулирует мысли.

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