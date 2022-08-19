Немцы придумали, как бороться с жарой и засухой

Доступная питьевая вода - главное условие для выживания в раскаленном городе. Так, правительство Германии планирует увеличить число питьевых фонтанчиков по всей стране, и уже готов проект закона, по которому коммунальные власти будут обязаны предоставить гражданам бесплатные источники питьевой воды. Например, в Берлине с апреля по октябрь уже сейчас работают 203 питьевых фонтанчика.

Питьевой фонтан в Берлине

"Принимая меры сегодня, города внесут важный вклад в защиту здоровья граждан, - подчеркнула министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke). - Сухое и жаркое лето в этом году - доказательство того, что аномальные температуры в Германии - больше не редкость".

Законопроектом устанавливается, что питьевые источники должны быть размещены там, где это технически возможно. Это приветствует Юлиан Фишер (Julian Fischer) из неправительственной экологической группы "A Tip: Tap". "Водопроводная вода в Германии - отличного качества. Жаль, что люди покупают воду в бутылках, которые потом выбрасывают, отчего только растет количество отходов", - сокрушается он. Поэтому компания "A Tip: Tap" реализует программу Refill, которая предоставляет гражданам бесплатный доступ к водопроводной воде в участвующих в акции магазинах, кафе и аптеках.

Городская архитектура в новых условиях

В жару особенно тяжело находиться в "бетонных джунглях", поэтому в мире набирает популярность озеленения не только улиц, но и фасадов зданий. Самый большой зеленый фасад Европы находится в немецком Дюссельдорфе. Его спроектировал архитектор Кристоф Ингенховен (Christoph Ingenhoven) для охлаждения здания в летние дни. Пережить первое жаркое лето 27-метровой стене из растений помогал ландшафтный дизайнер Мартин Бельц (Martin Belz). "Листья удерживают влагу и испаряют ее в жару. Такая защита - получше любого зонтика!", - говорит он.

Башни "Ловцы ветра" в Иране

Внимание градостроителей привлекают и "ловцы ветра". Это башни, известные со времен расцвета персидской архитектуры, с открытыми окнами и высотой до пяти метров, которые располагают на крышах зданий так, чтобы "ловить" свежий воздух и направлять его внутрь здания, при этом выпуская теплый наружу. Принцип вполне можно использовать и при строительстве современных зданий.

Пассивное охлаждение домов путем естественной циркуляции воздуха и рассеивания тепла устраняет необходимость в установке кондиционеров и практически не требует энергозатрат. Кроме того, этот подход поможет избежать развития зависимости от кондиционеров и образования "тепловых островов" в черте городов - когда разница температур между городом и соседней сельской местностью может достигать 10-15 градусов.

Помощь городским жителям

В Берлине при финансировании городских властей стартовал проект "Hitzehilfe" ("Помощь в жару") - речь об оказании помощи бездомным жителям столицы. Пилотный проект в районе Шёнеберг (Schöneberg) в течение дня предлагает нуждающимся место для сна и отдыха с возможностью принять освежающий душ, подкрепиться и постирать.

Геоинженерия - задача планетарного масштаба

Резкие изменения климата заставляют ученых по всему миру предлагать самые нестандарные решения. Например, противостоять солнечной активности в планетарных масштабах. Утопия? Отнюдь!

Известно, что извержения вулканов и сопутствующий им выброс пепла, газа и пыли в высокие слои атмосферы отражают солнечный свет и существенно снижают температуру. Этот эффект был изучен в 1991 году после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах. Ученые из Гарварда предлагают увеличить отражательную способность Земли путем рассеивания отражающих аэрозолей в стратосфере. Такая мера может помочь снижению солнечного света, поглощаемого нашей планетой. Однако, у этого метода могут быть и негативные последствия: например, разрушение озонового слоя.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего предлагают использовать поверхность мирового океана для отражения солнечного тепла путем создания "белой пены" (или "микропузырьков"). Такая пена, полагают ученые, поможет отразить в десять раз больше солнечного света с поверхности моря, а общемировое снижение температуры может достичь 0,5 градуса по Цельсию. Но последствия применения этой пены для экосистемы океана пока плохо изучены.

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