Немцы придумали, как бороться с жарой и засухой

Доступная питьевая вода - главное условие для выживания в раскаленном городе. Так, правительство Германии планирует увеличить число питьевых фонтанчиков по всей стране, и уже готов проект закона, по которому коммунальные власти будут обязаны предоставить гражданам бесплатные источники питьевой воды. Например, в Берлине с апреля по октябрь уже сейчас работают 203 питьевых фонтанчика.
Питьевой фонтан в Берлине
"Принимая меры сегодня, города внесут важный вклад в защиту здоровья граждан, - подчеркнула министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke). - Сухое и жаркое лето в этом году - доказательство того, что аномальные температуры в Германии - больше не редкость".
Законопроектом устанавливается, что питьевые источники должны быть размещены там, где это технически возможно. Это приветствует Юлиан Фишер (Julian Fischer) из неправительственной экологической группы "A Tip: Tap". "Водопроводная вода в Германии - отличного качества. Жаль, что люди покупают воду в бутылках, которые потом выбрасывают, отчего только растет количество отходов", - сокрушается он. Поэтому компания "A Tip: Tap" реализует программу Refill, которая предоставляет гражданам бесплатный доступ к водопроводной воде в участвующих в акции магазинах, кафе и аптеках.
Городская архитектура в новых условиях
В жару особенно тяжело находиться в "бетонных джунглях", поэтому в мире набирает популярность озеленения не только улиц, но и фасадов зданий. Самый большой зеленый фасад Европы находится в немецком Дюссельдорфе. Его спроектировал архитектор Кристоф Ингенховен (Christoph Ingenhoven) для охлаждения здания в летние дни. Пережить первое жаркое лето 27-метровой стене из растений помогал ландшафтный дизайнер Мартин Бельц (Martin Belz). "Листья удерживают влагу и испаряют ее в жару. Такая защита - получше любого зонтика!", - говорит он.
Башни "Ловцы ветра" в Иране
Внимание градостроителей привлекают и "ловцы ветра". Это башни, известные со времен расцвета персидской архитектуры, с открытыми окнами и высотой до пяти метров, которые располагают на крышах зданий так, чтобы "ловить" свежий воздух и направлять его внутрь здания, при этом выпуская теплый наружу. Принцип вполне можно использовать и при строительстве современных зданий.
Пассивное охлаждение домов путем естественной циркуляции воздуха и рассеивания тепла устраняет необходимость в установке кондиционеров и практически не требует энергозатрат. Кроме того, этот подход поможет избежать развития зависимости от кондиционеров и образования "тепловых островов" в черте городов - когда разница температур между городом и соседней сельской местностью может достигать 10-15 градусов.
Помощь городским жителям
В Берлине при финансировании городских властей стартовал проект "Hitzehilfe" ("Помощь в жару") - речь об оказании помощи бездомным жителям столицы. Пилотный проект в районе Шёнеберг (Schöneberg) в течение дня предлагает нуждающимся место для сна и отдыха с возможностью принять освежающий душ, подкрепиться и постирать.
Геоинженерия - задача планетарного масштаба
Резкие изменения климата заставляют ученых по всему миру предлагать самые нестандарные решения. Например, противостоять солнечной активности в планетарных масштабах. Утопия? Отнюдь!
Известно, что извержения вулканов и сопутствующий им выброс пепла, газа и пыли в высокие слои атмосферы отражают солнечный свет и существенно снижают температуру. Этот эффект был изучен в 1991 году после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах. Ученые из Гарварда предлагают увеличить отражательную способность Земли путем рассеивания отражающих аэрозолей в стратосфере. Такая мера может помочь снижению солнечного света, поглощаемого нашей планетой. Однако, у этого метода могут быть и негативные последствия: например, разрушение озонового слоя.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего предлагают использовать поверхность мирового океана для отражения солнечного тепла путем создания "белой пены" (или "микропузырьков"). Такая пена, полагают ученые, поможет отразить в десять раз больше солнечного света с поверхности моря, а общемировое снижение температуры может достичь 0,5 градуса по Цельсию. Но последствия применения этой пены для экосистемы океана пока плохо изучены.
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Перец чили повышает потоотделение, и тело быстрее охлаждается
Давно подмечено, что самые острые продукты едят в самых жарких странах. И не случайно. Перец чили не только продлевает срок годности блюд. В нем содержится активный растительный ингредиент капсаизин, который "обманывает" мозг, заставляя его поверить в то, что температура тела повышается, и, таким образом, активирует потовые железы. Испарение пота, соответственно, способствует охлаждению.
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Кокосовая вода отлично утоляет жажду
В странах с влажным тропическим климатом распространено употребление кокосовой воды: в ней очень много витаминов, минералов, электролитов, а организм не тратит усилий на ее переработку и усвоение. В традиционной китайской медицине продукты питания делятся на "холодные" и "теплые", для гармоничного сочетания энергии инь и ян. К "холодным" относятся арбуз, огурец и зеленый чай.
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Как выжить в жару: полезные советы
Лимонад с ароматом мяты и кубиками льда прекрасно освежает в жару
Limonade в Германии, лимонад в России, limonata в Италии - названия этого освежающего напитка во всем мире звучат почти одинаково. И лимон в нем - главный ингредиент. Ну, а особый вкус и аромат этому напитку можно придать, добавив немного перца, мяты, слив или ложечку меда. С кубиками льда - истинное наслажление и охлаждение в жару!
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Как выжить в жару: полезные советы
Холодное пиво или кофе? Ни то, ни другое
Холодное пиво, вопреки существующему мнению, в жару не спасет. Сегодня пиво считается напитком номер 1 по потреблению в мире. Но в жару от него лучше отказаться - содержащийся в нем алкоголь обезвоживает организм. Это касается и кофе - он "выгоняет" жидкость, повышая риск возникновения спазма сосудов и гипертонического криза.
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Как выжить в жару: полезные советы
Раздеться или ...одеться?
Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше одежды хочется с себя сбросить. И напрасно! От экстремальной температуры можно защититься, надев на себя вещи свободного покроя, с длинным рукавом, из натуральных, "дышащих" материалов, таких как хлопок и лен. Свободная одежда позволяет воздуху циркулировать и не мешает испарению пота, охлаждающего наш организм.
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Как выжить в жару: полезные советы
В "черном" жара переносится легче, главное - свободный покрой
В 1980 году в журнале Nature опубликовали результаты исследования, проведенного в пустыне с целью выяснить, влияет ли цвет одежды на восприятие человеком жары. Оказалось, что светлые цвета на самом деле лучше отражают свет, а черный лучше поглощает тепло собственного тела. Но независимо от цвета, самое важное, чтобы одежда сидела свободно, способствуя хорошей циркуляции воздуха.
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Как выжить в жару: полезные советы
Зонт - универсальная защита от дождя и солнца
Раньше под зонтами в солнечные дни прогуливались, в основном, только азиатские туристы. А сегодня их примеру следуют все больше европейцев. Для защиты от солнечных лучей появились даже специальные теплоотражающие модели зонтиков. Впрочем, во время жары лучше все же оставаться в помещении, особенно с 12 до 16 часов.
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Как выжить в жару: полезные советы
Веер - охладит и украсит
Отлично помогает справиться с жарой веер. Дешево и сердито, особенно в условиях стремительного роста цен на электроэнергию в Европе. Веер в привычном для нас виде появился в Древнем Египте 4 тысячи лет назад. А истоки идут из Японии или Китая, где веер долго считался символом статуса. На показе одной из коллекций Dior модели шли по подиуму с веерами в испанском стиле.
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Как выжить в жару: полезные советы
Холодная вода на запястьях принесет облегчение
Еще один способ охладиться - облизывать кисти рук. Звучит странно, выглядит еще более странно, но работает. На наших запястьях есть пульсирующие точки, при облизывании которых благодаря слюне имитируется эффект испарения пота, в результате чего кожа охлаждается. Но все же более гигиенично погрузить запястья в воду или прикладывать к ним бутылку с холодной водой. То же самое касается висков и шеи.
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Как выжить в жару: полезные советы
В музей - за вдохновением и прохладой
Зимой, чтобы согреться, нам приходится больше двигаться, а в летнюю жару, наоборот, лучше вырабатывать как можно меньше тепловой энергии. В более жарких регионах в самое жаркое время дня люди устраивают сиесту и избегают напряженных занятий, игр на свежем воздухе, спортивных нагрузок. В городе также можно отдохнуть от жары в прохладных общественных зданиях: музеях, кинотеатрах, магазинах.
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Как выжить в жару: полезные советы
Спасительная прохлада в лесу
Леса работают как гигантские кондиционеры: деревья и растения дают нам спасительную тень, прохладу и свежий воздух. Деревья поглощают своими корнями воду, а затем она испаряется через листья, охлаждая окружающую среду. Исследования показали, что в населенных пунктах со взрослыми деревьями на 2-3 градуса холоднее, чем в местностях без деревьев.
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Как выжить в жару: полезные советы
"Зеленый дом" сохраняет прохладу внутри помещения
Одна из достопримечательностей Вены - "дом Хундертвассера", названный по имени австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, - может стать образцом для подражания для всех домовладельцев. В нем гармонично сочетаются архитектура и природа. Подобные "зеленые дома" могут стать хорошим решением проблемы сохранения прохлады в жилых помещениях на фоне глобального потепления климата.
Автор: Бренда Хаас, Елена Дожина