Жертвами аномальной жары в Мексике стали более 100 человек

Рекордно высокая температура, установившаяся в Мексике во второй половине июня, привела к смерти 104 человек. В некоторых областях столбик термометра поднимался почти до 50 градусов по Цельсию.

Жертвами небывалой жары стали более 100 жителей Мексики: с 12 по 25 июня из-за экстремально высоких температур погибли 104 человека, сообщило агентство AFP со ссылкой на министерство здравоохранения Мексики вечером в четверг, 29 июня. Наиболее частыми причинами смерти были тепловой удар и обезвоживание.

В основном от жары пострадал север страны и столица Мехико с ее девятимиллионным населением. Наибольшее число погибших (64 человека) - в северо-восточном штате Нуэво-Леон, за ним следует соседний штат Тамаулипас на границе с американским штатом Техас.

Рекордная температура в 49 градусов по Цельсию была зафиксирована в последнюю неделю июня в штате Сонора на северо-западе страны, говорится в докладе Минздрава. Обычно летняя температура колеблется между 30 и 45 градусами. В последние дни столбик термометра немного опустился, но уже с 1 июля на страну может обрушиться новая волна жары, которая принесет с собой угрозу засухи.

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