 Половине территории Евросоюза в августе угрожает засуха | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2022

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Европа

Половине территории Евросоюза в августе угрожает засуха

На 47 процентах территории ЕС наблюдаются аномально долгое отсутствие осадков, грозящее засухой, а 17 процентов территории уже находится в чрезвычайной ситуации, заявила Европейская служба мониторинга засухи.

Пересохшее русло Луары во Франции

Пересохшее русло Луары во Франции

Почти половине территории Европейского Союза (47 процентов) в августе угрожает засуха, сообщила в Брюсселе в понедельник, 22 августа, Европейская служба мониторинга засухи. Из-за продолжительного отсутствия осадков на 17 процентах территории ЕС уже наблюдается чрезвычайная ситуация, которая отрицательно отражается на растительности и урожаях сельскохозяйственных культур, заявила служба.

Уже в июле угроза засухи была выявлена на 46 процентах территории Евросоюза. "Сильная засуха, от которой с начала года страдают большое число регионов Европы, с начала августа распространилась на новые территории и усилилась", - указывается в отчете, подготовленном по поручению Европейской комиссии.

Среди самых пострадавших - Испания, Португалия, Франция и Италия

Среди регионов, сильнее других пострадавших от отсутствия осадков, - часть Португалии, вся Испания, юг Франции, средняя часть Италии, юг Германии, а также большой регион, охватывающий Словакию, Венгрию и Румынию, отметили авторы документа.

В середине августа дожди в ряде регионов несколько смягчили засушливые условия, но грозы нанесли ущерб в некоторых областях и, возможно, ограничили положительное воздействие осадков, пишут далее эксперты. После долгого периода аномальной засухи они ожидают с августа по октябрь на большей части ЕС "условия, приближающиеся к нормальным". Возможно, этого будет недостаточно для полного восстановления после прошедших месяцев, но во многих местах это смягчит критическое состояние, указывают авторы отчета.

По их данным, в западных средиземноморских регионах теплые и сухие условия на уровне выше среднего могут сохраниться до ноября. Поэтому эксперты не исключают продолжения засухи в отдельных регионах Испании и Португалии. Предполагается, что аномально жаркая и сухая погода приведет к потерям урожая. В особенности могут пострадать летние культуры, в частности, кукуруза, соя, и подсолнечник.

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    Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов


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