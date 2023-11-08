  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КлиматГлобальные темы

2023 год может стать самым жарким в истории

Ольга Лебедева
8 ноября 2023 г.

Европейская служба Copernicus опубликовала данные за октябрь 2023 года, значительно превышающие предыдущий рекорд 2019 года. Причины "очень экстремальной" температурной аномалии - потепление климата и Эль-Ниньо.

https://p.dw.com/p/4YZd8
Засуха и пожары в Амазонии
Засуха и пожары в Амазонии, сентябрь 2023 годаФото: MICHAEL DANTAS/AFP/Getty Images

Текущий год, по всей вероятности, может считаться самым жарким в истории, считают европейские климатологи. Такой вывод сделан на основании данных за октябрь 2023 года, свидетельствующих о том, что прошлый месяц стал с очень большим отрывом самым жарким октябрем за всю историю наблюдений, сообщила в среду, 8 ноября, Служба мониторинга за изменением климата Copernicus (C3S), работающая при поддержке Еврокомиссии и финансируемая ЕС.

В октябре глобальная температура воздухапревысила на 0,4 градуса по Цельсию предыдущий высший показатель того же месяца, зафиксированный в 2019 году, сообщила замглавы C3S Саманта Берджесс. По ее словам, это "очень экстремальная" температурная аномалия и "практически наверняка" приведет к тому, что 2023 год в целом станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. 

Причины - потепление климата и Эль-Ниньо

Крайне высокая температура воздуха на планете является результатом продолжающихся выбросов большого объема парниковых газов в сочетании с природным явлением Эль-Ниньо (фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод в экваториальной части Тихого океана смещается к востоку. - Ред.). До сих пор самым жарким годом в истории считался 2016-й - еще один год, в котором наблюдалось явление Эль-Ниньо.

Средняя глобальная температура воздуха у поверхности Земли в октябре составила 15,3 градуса по Цельсию, что на 1,7 градуса выше, чем средняя температура того же месяца в 1850-1900 годах, которые служба Copernicus считает доиндустриальным периодом. Температура поверхности моря также была самой высокой за всю историю наблюдений, отмечается далее.

Выводы опубликованы за три недели до новой климатической конференции ООН

Новые оценки экспертов Copernicus опубликованы за три недели до начала в Дубае новой климатической конференции ООН - COP28. Почти 200 стран намерены обсудить принятие более решительных мер по борьбе с изменением климата. Центральным вопросом конференции станет возможное решение правительств поэтапно отказаться от сжигания ископаемых видов топлива.

"Безотлагательность амбициозных действий по борьбе с изменением климата в преддверии COP28 еще никогда не ощущалась столь остро", - отметила замлавы C3S Берджесс.

Смотрите также:

Аномальная жара накрыла Европу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В чем проблема солнечных батарей и связаны ли наводнения с глобальным потеплением | Европа в фокусе

В чем проблема солнечных батарей и связаны ли наводнения с глобальным потеплением | Европа в фокусе

Июль этого года был самым жарким месяцем за всю историю измерений. Рекордные температуры были зафиксированы и в Испании, где неделями было невыносимо находиться на улице. Но были и плюсы. Это касается выработки солнечной энергии. Испания идеально подходит для этой цели. Поэтому фотоэлектрических модулей в стране все больше. В том числе и рядом с домами испанцев. И не всех это радует.
Политика18 августа 2023 г.25:36 мин.
external

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Атомная энергия. С одной стороны, риск повторения Чернобыля или Фукусимы и облучения радиоактивными отходами. С другой - электричество без выбросов в атомсферу. Нужна ли нам ядерная энергия, чтобы остановить изменение климата?
Экономика и бизнес21 ноября 2022 г.04:34 мин.