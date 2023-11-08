2023 год может стать самым жарким в истории

Европейская служба Copernicus опубликовала данные за октябрь 2023 года, значительно превышающие предыдущий рекорд 2019 года. Причины "очень экстремальной" температурной аномалии - потепление климата и Эль-Ниньо.

Текущий год, по всей вероятности, может считаться самым жарким в истории, считают европейские климатологи. Такой вывод сделан на основании данных за октябрь 2023 года, свидетельствующих о том, что прошлый месяц стал с очень большим отрывом самым жарким октябрем за всю историю наблюдений, сообщила в среду, 8 ноября, Служба мониторинга за изменением климата Copernicus (C3S), работающая при поддержке Еврокомиссии и финансируемая ЕС.

В октябре глобальная температура воздухапревысила на 0,4 градуса по Цельсию предыдущий высший показатель того же месяца, зафиксированный в 2019 году, сообщила замглавы C3S Саманта Берджесс. По ее словам, это "очень экстремальная" температурная аномалия и "практически наверняка" приведет к тому, что 2023 год в целом станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Причины - потепление климата и Эль-Ниньо

Крайне высокая температура воздуха на планете является результатом продолжающихся выбросов большого объема парниковых газов в сочетании с природным явлением Эль-Ниньо (фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод в экваториальной части Тихого океана смещается к востоку. - Ред.). До сих пор самым жарким годом в истории считался 2016-й - еще один год, в котором наблюдалось явление Эль-Ниньо.

Средняя глобальная температура воздуха у поверхности Земли в октябре составила 15,3 градуса по Цельсию, что на 1,7 градуса выше, чем средняя температура того же месяца в 1850-1900 годах, которые служба Copernicus считает доиндустриальным периодом. Температура поверхности моря также была самой высокой за всю историю наблюдений, отмечается далее.

Выводы опубликованы за три недели до новой климатической конференции ООН

Новые оценки экспертов Copernicus опубликованы за три недели до начала в Дубае новой климатической конференции ООН - COP28. Почти 200 стран намерены обсудить принятие более решительных мер по борьбе с изменением климата. Центральным вопросом конференции станет возможное решение правительств поэтапно отказаться от сжигания ископаемых видов топлива.

"Безотлагательность амбициозных действий по борьбе с изменением климата в преддверии COP28 еще никогда не ощущалась столь остро", - отметила замлавы C3S Берджесс.

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