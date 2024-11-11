Участники COP29 обсуждают финансирование защиты климата

Наблюдатели оценивают потребность в финансировании защиты климата в сумму около триллиона долларов в год. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не присутствует на конференции ООН в Баку.

Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP29) открылась в столице Азербайджана Баку в понедельник, 11 ноября. Ожидается, что основной темой обсуждения на ней станет вопрос о финансировании мер по борьбе с изменением климата на период с 2025 года.

Эксперты оценивают потребность в финансировании мер в этой области в сумму не менее триллиона долларов США (в пересчете: 0,94 триллиона евро) в год. Некоторые наблюдатели исходят из суммы до 2,4 триллиона долларов (2,2 триллиона евро). При этих расчетах учитываются не только государственные, но и частные инвестиции в меры по защите климата, в частности средства, необходимые для выплат по кредитам.

До 2025 года финансирование мер по защите климата обеспечивается за счет обязательства богатых, промышленно развитых стран выделять на эти цели как минимум 100 млрд долларов (93,29 млрд евро) в год.

Позиция Германии и ряда других промышленно развитых стран заключается в том, что к финансированию мер по борьбе с изменением климата в перспективе необходимо подключить состоятельные страны с переходной экономикой - такие, как Китай и государства Персидского залива.

Меры по сокращению выброса парниковых газов

Другой темой переговоров на COP29, как ожидается, станет дальнейшая работа по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Наблюдатели указывают на срочность шагов в этой области, учитывая участившиеся природные катаклизмы, такие, как недавнее наводнение на востоке Испании.

"Мы находимся на пути к гибели", - заявил азербайджанский министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во вступительной речи на открытии конференции. Изменение климата "уже здесь", это "не проблема будущего", подчеркнул он.

Конференция ООН по климату проходит вскоре после выборов президента США, победителем которых стал экс-глава государства, республиканец Дональд Трамп. Последний известен, в частности, скептическим отношением к проблеме изменения климата. В одном из интервью, данных в ходе избирательной кампании, Трамп указал, что на фоне продолжающейся войны России против Украины, опасность ядерной катастрофы является на сегодня более серьезной, чем угроза изменения климата.

Канцлер Германии Олаф Шольц не присутствует на COP29 в Азербайджане из-за кризиса, связанного с развалом правительственной коалиции в ФРГ. В заявлении, размещенном на сайте министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ 10 ноября, говорится, что Германию представят в Баку глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock), вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), глава федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze), а также руководитель министерства окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke).

Глава MSC о проблеме изменения климата

В преддверии COP29 глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) предостерег от ослабления внимания к угрозам, связанным с изменением климата. Несмотря на геополитические кризисы в мире, Хойсген считает эти проблемы самой серьезной угрозой для планеты.

Как заявил он в интервью газете Augsburger Allgemeine , Германии необходимо трансформировать экономику, сделав ее более экологичной. "Катастрофические последствия" изменения климата заметны повсеместно, продолжил он. "Вот почему, на мой взгляд, несмотря на второй президентский срок Дональда Трампа, несмотря на угрозу со стороны России, несмотря на конкуренцию со стороны Китая, самой большой проблемой является изменение климата", - резюмировал председатель MSC.

Форум в Баку завершится 22 ноября. Ожидается, что в COP29 примут участие от 40 до 50 тысяч делегатов. В их число войдут представители правительств всех государств - членов ООН и ЕС, а также Ватикана, двух зависимых территорий Новой Зеландии - Ниуэ и островов Кука - и палестинская делегация.