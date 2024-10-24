"Атмосфера страха": за что Европарламент раскритиковал Баку

Накануне климатического саммита ООН в Баку Европарламент жестко раскритиковал Азербайджан за грубые нарушения прав человека и призвал ЕС разорвать партнерство в сфере энергетики с этой страной.

Продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане несовместимы с проведением в Баку в ноябре 2024 года климатической конференции ООН СОР29. Об этом заявил Европарламент, приняв соответствующую резолюцию в четверг, 24 октября, во время пленарного заседания в Страсбурге.

Евродепутаты призвали лидеров ЕС использовать климатический саммит ООН как повод напомнить азербайджанским властям об их международных обязательствах в сфере прав человека и призвать к безусловному освобождению всех политзаключенных. Кроме того, Европарламент обратился к руководству ЕС с просьбой сделать все возможное, чтобы впредь климатические саммиты ООН не проводились в странах с плохой репутацией в области прав человека.

Накануне СОР29 в Азербайджане усиливается "атмосфера страха"

В резолюции высказывается "решительное осуждение репрессий азербайджанского режима против активистов, журналистов, лидеров оппозиции и других лиц, включая граждан ЕС, которые заметно усилились в преддверии СОР29". Отдельно в тексте документа содержится призыв освободить из-под домашнего ареста и снять все обвинения против ученого и гражданского активиста Губада Ибадоглу, номинированного в этом году Европарламентом на премию имени Сахарова.

Аресты и преследования инакомыслящих "создали внутри страны атмосферу страха, в результате чего гражданское общество фактически замолчало". Поэтому Баку должен немедленно отменить репрессивное законодательство, касающееся неправительственных организаций и независимых СМИ, говорится в резолюции.

Азербайджан готовится к климатическому саммиту Фото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

Европарламент, который не впервые критикует Баку за преследование оппозиции и гражданских активистов, вновь повторил призыв к руководству ЕС ввести санкции против должностных лиц Азербайджана, совершивших серьезные нарушения прав человека. Кроме этого, законодатели настаивают, чтобы "любое будущее соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном было обусловлено освобождением всех политических заключенных и общим улучшением ситуации с правами человека в стране". Тем временем Евросоюз должен положить конец "своей зависимости от азербайджанского газа" и "приостановить действие меморандума о взаимопонимании 2022 года о стратегическом партнерстве в области энергетики" с Баку.

Евродепутаты также напомнили азербайджанским властям о недопустимости "любой военной агрессии (…) или гибридных угроз против Армении" и выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу уничтожения культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе после "массового исхода армянского населения" осенью 2023 года, когда Азербайджан в ходе военной операции взял под контроль непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, НКР капитулировала и официально перестала существовать.

Резолюция призывает Баку разрешить безопасное возвращение армянского населения в Нагорный Карабах, а также начать с ним "всеобъемлющий и прозрачный диалог", гарантировать защиту всех прав и "воздерживаться от любой подстрекательской риторики, которая могла бы спровоцировать дискриминацию в отношении армян".

"ЕС должен быть осторожнее"

Не менее резкими, чем тон резолюции, были и дебаты, состоявшиеся накануне голосования. Даже представители крайне правых, чьи взгляды расходятся с позицией парламентского большинства, критически высказывались в адрес официального Баку, хотя участия в подготовке самой резолюции они не принимали. Так, лидер новой крайне правой группы "Патриоты за Европу", французский евродепутат Жордан Барделла обвинил "режим Алиева, который обогащается за деньги ЕС, покупающего у него газ", в экспансионистской политике и организации дезинформационных кампаний, направленных против официального Парижа в заморских департаментах Франции.

Добыча нефти в Азербайджане Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/IMAGO

Проведение климатического саммита СОР29 в Баку - это "скандал и позор", уверен член Европейской народной партии, также представляющий Францию, Франсуа-Ксавье Бэллами. "Нам следовало бы наложить санкции на режим Алиева, а наша демократия должна поддерживать Армению, борющуюся за мир и стабильность на Кавказе", - заявил политик. К введению санкций против Баку призвал и греческий евродепутат-социалист Яннис Маниатис, поскольку он считает, что правящая власть Азербайджана "дестабилизирует целый регион и нарушает международное право". Он осудил Баку за преследование независимых журналистов и гражданских активистов, а также за "уничтожение богатого культурного наследия армян" в Нагорном Карабахе.

Ряд депутатов критиковали руководство ЕС за соглашение с Азербайджаном о поставках газа. По словам представительницы группы либералов, евродепутата Натали Луазо, на самом деле это соглашение позволяет России транспортировать в Европу свой газ. "Мы на самом деле покупаем газ и нефть у Путина", - заявила она. Ее поддержал евродепутат-консерватор из Румынии Шербан-Димитрие Стурза, отметивший, что хотя экономические отношения с Азербайджаном и должны развиваться, но все же ЕС "должен быть более осторожным" с теми, у кого покупает газ. "Мы не можем получать российский газ в Европе обходными путями", - заявил евродепутат.

Хотя до саммита ООН остается всего несколько недель, сотни азербайджанских активистов продолжают находиться в тюрьмах "за свою смелость говорить вслух", заявил немецкий евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky). Если Баку стремится быть "партнером ЕС в вопросах безопасности и энергетики", то должен осознать, что "с таким партнерством наступает и ответственность, заключающаяся в уважении прав человека и верховенства права". "У Азербайджана есть выбор: продолжать идти по пути репрессий или следовать по пути демократии. Мы призываем сделать мудрый выбор", - заявил Лагодинский.