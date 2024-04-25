ЕП призвал приостановить сотрудничество ЕС с Азербайджаном

Европарламент призвал Еврокомиссию прекратить партнерство с Баку в сфере энергетики и не подписывать с азербайджанскими властями новых соглашений, пока не будут освобождены все политзаключенные.

Европарламент призывает приостановить сотрудничество ЕС с Азербайджаном в сфере энергетики - и настаивает, чтобы в будущем условием любого соглашение о партнерстве с Баку было освобождение в стране всех политических заключенных и улучшение ситуации с правами человека. Об этом говорится в резолюции "Репрессии против гражданского общества в Азербайджане и дела Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева", принятой в четверг, 25 апреля, в Страсбурге во время сессии Европарламента 474 голосами "за" и 4 голосами "против".

Прекратить партнерство и ввести санкции против политиков в Баку

В последнее время власти Азербайджана усилили репрессии против гражданского общества, активистов и оставшихся независимых СМИ. На текущий момент в стране насчитывают около 300 политических заключенных, констатируется в резолюции.

В тексте документа упоминается дело известного азербайджанского ученого, научного сотрудника Лондонской школы экономики Губада Ибадоглу. Он был арестован властями Азербайджана 23 июля 2023 года по обвинению в подделке денег. Истинную причину задержания ученого связывают с его политической и общественной деятельностью, а также с его критической позицией по отношению к азербайджанскому руководству. Накануне сессии Европарламента, на которую была вынесена резолюция о ситуации с правами человека в Азербайджане, Ибадоглу быв переведен под домашний арест, так как за время пребывания в тюрьме в ненадлежащих условиях его здоровье значительно пошатнулось.

Имя второго политического заключенного, которому посвящена резолюция, - Ильхамиз Гулиев, арестованный в декабре 2023 году "по сомнительным обвинениям в незаконном обороте наркотиков после того, как он дал показания о фальсификации полицией доказательств против критиков правительства".

Европарламент призывает Баку "немедленно и безоговорочно освободить" Ильхамиза Гулиева - а также снять все обвинения с Губада Ибадоглу, отменить запрет на его выезд из страны и разрешить ему пройти лечение за границей. Резолюция также обращается к властям Азербайджана с призывом освободить всех политических заключенных.

Евродепутаты считают, что грубые нарушения прав человека в этой стране "несовместимы" с проведением в Баку Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая должна состояться в ноябре 2024 года. "Европарламент требует, чтобы права человека, основные свободы и эффективное участие гражданского общества были полностью закреплены и гарантированы в Соглашении с принимающей страной", - говорится в резолюции.

Кроме призыва к Еврокомиссии рассмотреть возможность приостановки стратегического партнерства с Азербайджаном в области энергетики, резолюция повторяет предложение евродепутатов применить к азербайджанским должностным лицам режим санкций ЕС за серьезные нарушения прав человека.

"Нельзя называть Баку стратегическим партнером"

Азербайджанские власти выпустили Губада Ибадоглу под домашний арест из тюрьмы, где он просидел 9 месяцев, только после того, как Европарламент вынес его дело на рассмотрение сессии, заявил литовский депутат-либерал Пятрас Ауштрявичюс, выступая на дебатах накануне голосования за резолюцию. По его мнению, преследуя инакомыслие и свободные СМИ, Азербайджан "выбрал модель контролируемого общества, над которым доминирует институт президента и которое получает большие дивиденды от обладания энергетическими ресурсами". Он также призвал Еврокомиссию предпринять "срочные шаги", чтобы защитить права человека в Азербайджане. "И абсолютно очевидно, что наше так называемое стратегическое партнерство с Баку должно быть пересмотрено", - заключил политик.

Чешская евродепутат от группы "зеленых" Маркета Грегорова отметила, что за последний год "положение независимых журналистов и правозащитников в Азербайджане стало катастрофическим". "Но мне кажется, что наши правительства и Еврокомиссия этого не осознают, потому что они все еще считают Алиева (Ильхам Алиев, президент Азербайджана. - Ред.) стратегическим партнером", - возмутилась Грегорова. Она не видит возможности рассматривать Азербайджан как принимающую страну для COP29, "поскольку на конференцию приглашены представители гражданского общества".

Автор резолюции, евродепутат из Чехии от Европейской народной партии Михаэла Шойдрова отметила, что Европарламент намерен добиваться освобождения всех политических заключенных в Азербайджане. Она уверена, что Еврокомиссия должна прекратить "стратегическое партнерство с Баку в энергетическом секторе". "Мы понимаем, насколько чувствительным является этот вопрос, но убеждены, что ЕС не может иметь тесных отношений со страной, продолжающей нарушать права человека", - подчеркнула Шойдрова.