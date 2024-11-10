ФРГ представлена на COP29 в Баку четырьмя министерствами

Упор COP29 в Баку будет на вопросе финансировании климатических проектов, указали в правительстве Германии.

Основной упор Конференции ООН по климату (COP29) в Баку, стартующей 11 ноября, будет сделан на вопросе финансирования климатических проектов. Об этом в воскресенье, 10 ноября, говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.

Планируется также обсудить выполнение принятых в прошлом году резолюций по энергетике, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Германию представят на форуме глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock), вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), глава Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze), а также руководитель министерства окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke).

Расширение финансирования климатических проектов

На повестке дня будет, в частности, проблема финансирования после отхода от обязательства развитых стран ежегодно выделять по 100 млрд долларов (93 млрд евро), начиная с 2020 года, на климатические проекты. С ее реализацией возникали сложности.

По словам Бербок, теперь к процессу призывают подключиться все страны, которые "экономически способны это сделать". Вместе мы сможем поддержать "наиболее уязвимые государства в их трансформации", добавила она. Одних госсредств будет недостаточно, частному сектору также необходимы стимулы для увеличения инвестиций, добавила глава МИД ФРГ.

Хабек в свою очередь констатировал, что более половины электроэнергии в ФРГ производится за счет энергии ветра и солнца. "Таким образом, утроение объема возобновляемых источников энергии к 2030 году, как было решено на COP28, вполне возможно", - добавил он. По словам министра, на данном этапе необходимо обеспечить надежную интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему страны.

Шольц обсудил COP29 с Алиевым

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за два дня до COP29, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). Шольц выразил надежду, что конференция по климату в Баку пройдет успешно.

Форум завершится 22 ноября. Ожидается, что в COP29 примут участие от 40 до 50 тыс. делегатов. В их число войдут представители правительств всех государств-членов ООН и ЕС, а также Ватикана, двух зависимых территорий Новой Зеландии - Ниуэ и островов Кука - и палестинская делегация.