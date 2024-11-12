На COP29 согласовали правила торговли сертификатами на CO2

Ряд основополагающих правил для глобальной торговли сертификатами на выбросы в атмосферу CO2 были согласованы участниками Конференции ООН по вопросам изменения климата в день ее открытия в столице Азербайджана Баку - понедельник, 11 ноября.

Этот шаг означает запуск важного механизма, его ждали со времени заключения в 2015 году Парижского соглашения по климату, констатирует агентство AFP. Азербайджанский министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев назвал достигнутые результаты "прорывом", отметив, однако, и необходимость дальнейших усилий в области регулирования торговли эмиссионными сертификатами.

Участники COP29 в Баку

В нынешнем году Конференция ООН по вопросам изменения климата собрала в Баку около 51 000 участников. Это существенно меньше, чем форум прошлого года в Дубае. Так, на мероприятие приехали лидеры не всех стран - членов G20, хотя именно государства этой организации суммарно ответственны за 80% мировых выбросов парниковых газов в атмосферу.

От участия в конференции отказался, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), первостепенной задачей которого является урегулирование внутри Германии после развала правительственной коалиции ФРГ. Германию представляют в Баку глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock), вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), глава федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze), а также руководитель министерства окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke).

Как заявила 11 ноября уполномоченная правительства ФРГ по вопросам климата Дженнифер Морган (Jennifer Morgan), ей был предоставлен Берлином "всеобъемлющий мандат" для представления позиции Германии на COP29. "Мы будем и далее придерживаться взятых на себя обязательств", - добавила она.

Президент США Джо Байден, покидающий Белый дом в январе, также не приехал в Азербайджан. Между тем посланник США по вопросам климата Джон Подеста заверил участников конференции, что Вашингтон будет продолжать борьбу за защиту климата и после вступления в должность 47-й президента США Дональда Трампа, известного скептическим отношением к этой проблеме.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Кир Стармер, принимающий участие в COP29, подчеркнул в микроблоге X, что возглавляемое им правительство "убеждено, что климатическая безопасность является национальной безопасностью".

Вопрос о финансировании мер по защите климата

Одной из важных тем, которые обсуждаются на форуме в Азербайджане, является вопрос будущего финансирования мер по защите климата. Эксперты оценивают потребность в финансировании мер в этой области в сумму не менее триллиона долларов США (в пересчете: 0,94 триллиона евро) в год. Некоторые наблюдатели исходят из суммы до 2,4 триллиона долларов (2,2 триллиона евро). При этих расчетах учитываются не только государственные, но и частные инвестиции в меры по защите климата, в частности средства, необходимые для выплат по кредитам.

До 2025 года финансирование мер по защите климата обеспечивается за счет обязательства богатых, промышленно развитых стран выделять на эти цели как минимум 100 млрд долларов (93,29 млрд евро) в год.

Позиция Германии и ряда других промышленно развитых стран заключается в том, что к финансированию мер по борьбе с изменением климата в перспективе необходимо подключить состоятельные страны с переходной экономикой - такие, как Китай и государства Персидского залива.

Конференция ООН по вопросам изменения климата продлится до 22 ноября. Наблюдатели не исключают, однако, и ее внепланового продления.