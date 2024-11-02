Российский "теневой флот" - угроза экологии Балтики

С начала войны РФ против Украины более тысячи нефтетанкеров РФ были замечены в Балтийском море. Многие из них старые и не имеют страховки. Экологи бьют тревогу и требуют санкций в отношении "теневого флота".

И на этот раз все прошло хорошо: около двух недель назад спасателям удалось благополучно отбуксировать немецкий нефтяной танкер Annika, находившийся в Балтийском море у побережья федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, обратно в порт Ростока. Судно длиной 73 метра загорелось примерно через час после выхода в море. Люди не пострадали, вреда окружающей среде нанесено не было. Тем не менее этот инцидент вызвал большой резонанс: ведь трудно себе представить, что могло бы случиться, если бы спасательная операция провалилась. Пока она проводилась, акватория и воздушное пространство в радиусе трех морских миль вокруг судна, на котором произошел пожар, была закрыта.

Старые танкеры - опасность для окружающей среды

По данным экологической организации Greenpeace ("Гринпис"), возле немецкого побережья Балтийского моря чуть ли не каждый день существует опасность гораздо более крупных аварий, но общественность не обращает внимания на эту угрозу. По словам Тило Мака (Thilo Maack), морского биолога и активиста Greenpeace, причина в устаревших российских нефтяных танкерах, из которых состоит так называемый российский "теневой флот", и которые каждый день выходят через Балтийское море в международные воды. Как рассказал Мак DW, "Гринпис" представил список из примерно 200 кораблей, которые необходимо срочно вывести из эксплуатации: "Мы используем список из более чем 4000 старых танкеров и применяем несколько критериев. Прежде всего, были ли эти танкеры замечены в Балтийском море в последние два с половиной года, то есть с начала войны России против Украины, а также мы обращаем внимание на танкеры длиной более 180 метров".

В результате экологи установили, что 192 судна устарели, не были застрахованы должным образом и хотя бы один раз выходили в Балтийское море. Конечным пунктом их морского пути чаще всего являются Индия или Китай. Так называемый проход Кадетринне к северо-востоку от Ростока считается самым сложным и опасным участком Балтийского моря для прохождения судов. Тем не менее, по данным экологов, такие корабли в основном проходят этот сложный маршрут без поддержки лоцманов, знающих местность. А это означает, что опасность аварий возрастает.

Активист Greenpeace Тило Мак Фото: Gesche Jäger/Greenpeace

Ситуацией в прибрежном регионе обеспокоены не только экологические организации, но и политики входящей в правящую коалицию в Германии Социал-демократической партии (СДПГ). Даниэль Шнайдер (Daniel Schneider), председатель парламентской группы по морской политике в бундестаге, в интервью DW рассказал: "Танкерам в среднем 16-17 лет. Они плохо обслуживаются, а это значит, что у них много технических дефектов. Но главное - они не застрахованы должным образом". Депутат из СДПГ обращает внимание на то, что несколько сот таких кораблей уже находятся в санкционном списке, и этот список необходимо расширить. "А мы должны активизировать сотрудничество с некоторыми государствами, под чьим флагом ходят эти суда, такими как Панама или Греция", - добавляет Шнайдер. Некоторые государства позволяют иностранным судам выходить в море под своим флагом, не особо обращая внимание на то, в каком они состоянии, поясняет он. И в будущем этим государствам придется запретить выдавать лицензии судам, не имеющим необходимой страховки.

"Теневой" флот увеличился на 70 процентов

Экологи из "Гринпис" сейчас в первую очередь намерены сделать так, чтобы около 200 обнаруженных ими танкеров были подвергнуты санкциям со стороны ЕС. "Очевидно, что как только эти танкеры попадут в санкционный список, они больше не будут использоваться для экспорта российской нефти. А это именно то, что нам сейчас нужно", - говорит Тило Мак.

Санкции Запада против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года сильно ослабили РФ, но, по оценкам экспертов, использование ею "теневого флота" привело к тому, что перевозка Россией сырой нефти по всему миру не уменьшилось ни на каплю. Зачастую часть российской нефти на танкерах из "теневого флота" даже перегружается прямо в открытом море, чтобы скрыть ее происхождение из России. По оценкам Мака, Россия уже инвестировала в такие устаревшие танкеры около 10 миллиардов евро.

Причиной возникновения "теневого флота" послужило решение ЕС после начала войны РФ против Украины ввести санкции на экспорт российской нефти. Хотя общий объем судоходства в Балтийском море с тех пор снизился, объемы перевозок, осуществляемых с помощью "теневого флота" увеличились на 70 процентов. Таким развитием событий обеспокоены страны ЕС, в частности Дания. Летом правительство в Копенгагене заявило, что хочет изучить вопрос о том, можно ли ограничить или даже запретить движение российских танкеров в Балтийском море. Однако правительство РФ сразу же напомнило о старых соглашениях о свободном судоходстве в международных водах, таких как Копенгагенская конвенция 1857 года, которая предусматривает, что все датские проливы свободны для любого морского торгового судоходства.

Обеспокоенность по поводу активности российского "теневого флота" растет и Германии, не только в Мекленбурге - Передней Померании, но и в самой северной немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейне. Земельное правительство в Киле хочет рассмотреть этот вопрос в ноябре на следующей экологической конференции всех федеральных земель - и таким образом наконец привлечь больше внимания к этой проблеме.