Более 50 нефтяных танкеров РФ простаивают из-за санкций

Десятки танкеров, при помощи которых Россия ранее экспортировала нефть, простаивают пустыми в различных портах, следует из данных отслеживания судов, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Западные санкции в отношении России "вывели из строя" более 50 российских танкеров, при помощи которых страна ранее экспортировала нефть по всему миру. Это следует из данных отслеживания судов, с которыми в среду, 10 июля, ознакомилось агентство Bloomberg. "От холодных вод российского Балтийского моря до тихоокеанских берегов Владивостока десятки танкеров, которые раньше перевозили московскую нефть, теперь сидят пустые и бездействуют", - так художественно описало агентство текущее положение дел в российском нефтяном экспорте.

По данным Bloomberg, пустые российские танкеры стоят, в частности, в Балтийском море в порту Усть-Луга, в Черном море в Новороссийске, а также у берегов Южной Кореи, в Суэцком канале и на верфях в Китае. В общей сложности под санкции США, ЕС и Великобритании с октября 2023 года подпали 53 танкера - это 7,5 процента всех судов, которые транспортируют российскую сырую нефть.

По данным Bloomberg, экспорт российской сырой нефти в первую неделю июня упал максимально с начала войны в Украине, составив 2,67 млн баррелей в сутки против 3,66 баррелей неделей ранее (падение составило около 37 процентов). Сокращение экспорта могло объясняться процессами восстановления работы различных российских НПЗ, атакованных дронами, и падением добычи российской нефти на 360 тысяч баррелей в сутки, пишет агентство.

К существенным издержкам России простой не приводит

Сам факт простаивания кораблей доказывает, что у Запада есть рычаги, способные нарушить транспортировку российской нефти, делает вывод Bloomberg. Так, почти все из 53 судов, подпавших под санкции с октября 2023 года, не смогли забрать ни одного нового груза. "Те немногие, что загрузились, постарались скрыть свою последующую деятельность, прибегая к отключению автоматических систем слежения и перебрасывая грузы с одного судна на другое, оставаясь скрытыми от посторонних глаз", - пишет агентство.

В то же время журналисты отмечают, что санкционные помехи для танкеров не приводят к реальному увеличению расходов России на перевозку отдельных грузов, так как ставки фрахта снижаются.

США ввели санкции за нарушение потолка цен на нефть из РФ

1 декабря 2023 года Соединенные Штаты первыми ввели санкции против двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и одной - из Либерии, а также против принадлежащих этим компаниям танкеров - за перевозку российской нефти, проданной дороже ценового потолка, сообщалось на сайте управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Страны "Группы семи" (G7), Евросоюз и Австралия установили ценовой потолок на российскую нефть - 60 долларов за баррель - еще в прошлом году. Ограничения, введенные из-за войны РФ против Украины, запрещают компаниям транспортировать и страховать российскую нефть, продаваемую выше этой суммы.

Как отмечало в ноябре агентство Reuters, рост мировых цен на нефть в этом году означает, что большая часть российской нефти, несмотря на санкции, торгуется выше предельного уровня. К осени 2023 года дисконт на нефть из РФ упал с 40 долларов до 10 долларов, писали в Bloomberg.

Совет ЕС одобрил санкции в отношении танкеров лишь в конце июня

Совет Евросоюза 24 июня окончательно одобрил 14-й пакет санкций, введенных против России за ее продолжающуюся военную агрессию против Украины. Один из его главных пунктов коснулся российского сжиженного природного газа (СПГ): теперь российский СПГ, предназначенный для третьих стран, нельзя реэкспортировать через европейские порты. Однако запрет на его поставки из РФ в сами страны Евросоюза не введен.

Санкции объявлены и против 27 танкеров так называемого "российского теневого флота", применяемых для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, а также судов, используемых, в частности, для перевозки оружия или украинского зерна.