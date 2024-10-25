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"Теневой флот" РФ: Greenpeace нашла 192 устаревших танкера

Екатерина Венкина
25 октября 2024 г.

По данным Greenpeace, 171 танкер из 192 один или несколько раз проходил через немецкую акваторию Балтийского моря, что угрожает экологической безопасности.

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Нефтяной танкер Samotlor в Босфорском проливе после выхода из порта Новороссийск в начале марта 2022 года
Нефтяной танкер Samotlor в Босфорском проливе после выхода из порта Новороссийск в начале марта 2022 года (фото из архива)Фото: Francisco Seco/AP/picture alliance

В "теневой флот" для транспортировки российской нефти входят минимум 192 устаревших танкера. Об этом говорится в расследовании международной неправительственной экологической организации Greenpeace ("Гринпис"), опубликованном в пятницу, 25 октября.

В последние два года 171 из них один или несколько раз проходил через немецкую акваторию в Балтийском море и через часть Мекленбургской бухты.

"Все танкеры устарели, многие имеют технические дефекты"

Все танкеры устарели, многие имеют технические дефекты, временно отключали систему автоматической идентификации или передавали груз другим танкерам в море, что, по мнению экологов, является особенно рискованным маневром.

По оценкам экспертов, в случае аварии под угрозой может оказаться все балтийское побережье Германии. Танкеры не имеют достаточного страхового покрытия, и при разливе нефти налогоплательщикам придется платить за устранение ущерба, отмечает Greenpeace.

Танкеры пока не включены ни в один санкционный список. Это означает, что российские власти могут использовать их для экспорта сырой нефти и таким образом финансировать войну против Украины, заявили в пресс-службе организации.

"Правительство Германии должно действовать быстро"

"Правительство Германии должно действовать быстро и предотвратить надвигающуюся катастрофу", - заявил сотрудник Greenpeace, биолог-маринист Тило Маак, потребовав "повысить уровень безопасности в Балтийском море".

Ранее издание Politico после совместного расследования с некоммерческой журналистской группой SourceMaterial сообщило, что танкеры так называемого "теневого флота" России с 2021 года стали причиной не менее девяти разливов нефти и нефтепродуктов по всему миру.

"Politico и SourceMaterial обнаружили сбросы повсюду от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики, все они связаны с "теневым флотом". Танкеры также проходили через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал, что означает, что любая серьезная авария "может нарушить международные торговые пути", - отметили журналисты.

Великобритания 17 октября объявила о новом пакете санкций против российского "теневого флота". Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте британского правительства, под ограничения попали 18 нефтяных танкеров, четыре для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и компания АО "Русгаздобыча". Таким образом, общее число танкеров, попавших под санкции Лондона, достигло 47. В сообщении отмечалось, что это крупнейший пакет санкций против действий перевозчиков российской нефти, , которые пытаются обойти штрафные меры, принятые в отношении РФ после начала ее вооруженного вторжения в Украину.

 

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