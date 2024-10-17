Politico: "Теневой флот" РФ разливает нефть по всему миру

Российские танкеры, перевозящие нефть в обход санкций, стали причиной не менее девяти разливов нефти и нефтепродуктов, выяснило издание Politico в совместном расследовании с журналистской группой SourceMaterial.

Танкеры так называемого "теневого флота" России с 2021 года стали причиной не менее девяти разливов нефти и нефтепродуктов, оставивших широкие нефтяные пятна на водной поверхности по всему миру. Об этом в четверг, 17 октября, написало издание Politico в своем совместном с некоммерческой журналистской группой SourceMaterial расследовании. В материале отмечается, что при подготовке были изучены спутниковые снимки и данные о судоходстве аналитической компании Lloydʼs List и товарной платформы Kpler.

"Politico и SourceMaterial обнаружили сбросы повсюду от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики, все они связаны с "теневым флотом". Танкеры также прошли через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал, что означает, что любая серьезная авария может нарушить международные торговые пути", - пишут журналисты, отмечая, что эта проблема значительно усугубилась после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину и введения санкций в отношении России.

Недавние случаи сбросов нефти

Говоря об экологических преступлениях России, издание приводит два недавних примера. В одном из них пятно, оставленное танкером Innova в марте, было замечено примерно в 100 километрах от шотландского побережья. Однако британская береговая охрана, отмечает Politico, действий для расследования не предприняла, не обнаружив "достаточных доказательств нарушения". Еще один случай произошел в феврале, когда пятно было обнаружено у побережья Италии, оставленный танкером "теневого флота"Aruna Gulcay. В материале отмечается, что итальянская береговая охрана осмотр судна не провела.

Издание приводит оценку эксперта аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Айзека Леви. Он сообщил, что помимо экологического ущерба, такие разливы и пятна имеют негативное влияние на те прибрежные государства, рядом с которыми происходят такие сбросы, поскольку им придется нести существенные расходы по очистке.

Британия ввела крупнейший пакет санкций против "теневого флота"

Великобритания 17 октября объявила о новом пакете санкций против российского "теневого флота". Согласно пресс-релизу , опубликованному на сайте британского правительства, под ограничения попали 18 нефтяных танкеров, четыре для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) и компания АО "Русгаздобыча". Таким образом, общее число танкеров, попавших под санкции Лондона, достигло 47. В сообщении также говорится, что это крупнейший пакет санкций против действий перевозчиков российской нефти.

"Мы продолжаем усиливать давление на российскую газовую отрасль: в 2023 году флагманская компания "Газпром" понесет значительный чистый убыток в размере 6,9 миллиарда долларов (порядка 6,3 млрд евро) - первый годовой убыток за более чем 20 лет", - говорится в сообщении.

Лондон, говорится далее, ударил "в самое сердце российских доходов от продажи энергоносителей, за счет которых финансируется путинская война". "Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это не только экологические риски, такие как разливы нефти на наших побережьях в результате грубого нарушения элементарных стандартов безопасности, но и риски для безопасности мировой торговли - основы экономического роста", - резюмирует королевство.