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Лондон ввел санкции против "теневого нефтяного флота" России

Сергей Ромашенко
11 сентября 2024 г.

В санкционный список включены десять российских судов, транспортирующих нефть в обход западных санкций. В Лондоне убеждены, что это еще больше подорвет способность Путина финансировать войну против Украины.

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Российский нефтяной танкер в порту пакистанского Карачи
Российский нефтяной танкер в ПакистанеФото: Karachi Port Trust/AP/picture alliance

Великобритания расширила штрафные меры против российского "теневого флота" - судов, прибегающих к незаконным методам для обхода санкций, введенных против российской нефти. В черный список включены еще десять судов, задействованных в перевозках российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка, сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте британского правительства в среду, 11 сентября.

Отныне в штрафном списке фигурируют суда NS Corona, NS Clipper, NS Asia, SCF Baltica, SCF Vankor, "Залив Анива", "Олимпийский проспект", "Леонид Лоза", "Владимир Тихонов" и "Николай Зуев". Оператором танкеров, ходящих под флагами Габона и Панамы, указана компания Stream Ship Management FZCO.

Этим судам впредь запрещен доступ в британские порты, их регистрация в национальном судовом реестре будет прекращена. Кроме того, капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании танкеров.

Деятельность, направленная на дестабилизацию Украины

По мнению Лондона, российский "теневой флот" вовлечен в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины, и создает угрозу суверенитету этой страны. "Сегодняшние санкции напрямую затронут суда путинского "теневого флота", используемого Россией в рамках отчаянной попытки обойти санкции Соединенного Королевства и "Группы семи" и продолжать беспрепятственную торговлю российской нефтью", - говорится в пресс-релизе.

Подвергнутые санкциям суда Лондон называет крупными нарушителями, поясняя, что только "Николай Зуев", NS Asia и "Залив Авина" со времени российского вторжения в Украину в феврале 2022 года перевезли российскую нефть на сумму в 5 млрд долларов. "Вместе с нашими партнерами мы будем и впредь посылать отчетливый сигнал России о том, что мировое сообщество твердо стоит на стороне Украины, и мы не намерены мириться с существованием этого "теневого флота", - подчеркивается в пресс-релизе правительства Великобритании.

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