Россия поставляет нефть в ЕС морем в обход санкций

В последние недели танкеры, груженные сырой нефтью, отправляются из российских балтийских портов, а также Новороссийска прямо в ЕС, выяснил Report Mainz. Экологи предупреждают об угрозе катастрофы.

Россия уже несколько недель поставляет сырую нефть напрямую в европейские порты в обход санкций ЕС . Об этом свидетельствуют данные спутниковой системы GPS, изученные журналистами из программы Report Mainz. Использование теневого флота повышает риск экологической катастрофы,говорится в исследовании Greenpeace, полученном DW во вторник, 24 сентября.

По данным журналистов, в этих перевозках задействованы, главным образом, суда греческих судоходных компаний, часть из которых причисляется к так называемому российскому "теневому флоту" - танкерах, подозреваемых в помощи РФ в обходе санкций.

Танкеры выходили загруженными из РФ и разгружались в ЕС

Расследователи проанализировали спутниковые данные с июля 2024 года о передвижениях примерно 15 танкеров, которые курсировали между ЕС и российскими портами Приморск и Усть-Луга на Балтийском море, а также черноморским Новороссийском. Каждый из таких танкеров длиной около 250 м способен перевозить более 150 млн литров сырой нефти.

На основе показателей осадки судов - глубины их погружения в воду - был сделан вывод о том, что из российских нефтяных портов корабли выходили полностью загруженными. После прибытия в порты назначения их осадка уменьшалась на несколько метров, что расценивается как доказательство полной или частичной разгрузки.

Как отмечает Report Mainz, импорт российской сырой нефти нарушает действующие санкции ЕС. Транспортировка сырой нефти морским путем запрещена с марта 2023 года.

Экспорт нефти на старых танкерах - угроза для Балтики

Кроме того, по данным Greenpeace, экспорт российской нефти на устаревших танкерах, находящихся в плохом состоянии, угрожает немецкому побережью Балтийского моря. Риск нефтяной катастрофы резко возрос после начала войны РФ против Украины и вступления в силу санкций в отношении России, заявила организация в Гамбурге 24 сентября.

В ходе исследования экологи изучили данные морского судоходства с 2021 по 2024 год. При этом они сосредоточились на танкерах, отправлявшихся из российских балтийских портов - Приморска, Санкт-Петербурга, Усть-Луги и Высоцка и шедших вдоль немецкого побережья - это один из основных морских путей из портов РФ в международные воды. Кроме того, вдоль маршрутов танкеров были установлены специальные буи с GPS-трекерами с целью моделирования возможных последствий разлива нефти.

В случае катастрофы пострадает немецкое побережье

Эксперимент показал, что в случае нефтяной катастрофы под угрозой окажутся населенные пункты в районах Ростока, Любека и Киля, сообщили DW в организации. При этом эксперты Greenpeace уверены, что нефтяная катастрофа в Балтийском море является лишь вопросом времени.

С тех пор как ЕС прекратил импортировать российскую нефть, РФ стала отправлять больше сырой нефти морским путем, отмечают авторы исследования. По данным Greenpeace, в 2023 году через Балтийское море прошли почти 1000 нефтяных танкеров - так много, как никода ранее.

Танкеры недостаточно застрахованы

Кроме того, у немецкого балтийского побережья суда проходят через особенно опасный для судоходства район - пролив Кадет, представляющий собой систему глубоких каналов на дне моря. При этом многие танкеры российского "теневого флота" недостаточно застрахованы, поэтому неясно, кто будет возмещать ущерб в случае катастрофы.

В последние недели внимание СМИ также привлекла ситуация с поврежденным грузовым судном Ruby, идущим под мальтийским флагом с грузом взрывоопасной аммиачной селитры. В конце августа, сразу после выхода из российского порта Кандалакша, он сел на мель и требует ремонта. С тех пор ни один европейский порт не согласился его принять из-за представляемой угрозы.