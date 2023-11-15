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FT: Дания может начать блокировать танкеры с нефтью из РФ

Жан Рофе
15 ноября 2023 г.

Согласно планам ЕС, Дании поручат проверять танкеры с российской нефтью в ее водах и задерживать их в случае необходимости, пишет FT.

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Российский нефтяной танкер (фото из архива)
Российский нефтяной танкер (фото из архива)Фото: imago/Itar Tass

Европейский Союз планирует поручить Дании инспектировать и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Об этом сообщает в среду, 15 ноября, газета The Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с переговорами в Брюсселе.

По словам собеседников издания, речь идет о нефтеналивных судах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие в рамках закона позволяет странам ЕС проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды.

Как отмечает FT, около 60 процентов морских поставок российской нефти осуществляется по Балтийскому морю, и весь этот объем проходит через территориальные воды Дании. По оценкам издания, ежедневно через датские проливы проходит около двух миллионов баррелей российской нефти, что эквивалентно трем танкерам класса Aframax.

Почти вся российская нефть продается выше ценового потолка

Эту инициативу начали прорабатывать в Брюсселе после того, как западные чиновники признали, что в октябре российская нефть почти не продавалась по цене ниже 60 долларов за баррель - потолок цен, который ввели страны G7, Евросоюз и Австралия в ответ на военное вторжение России в Украину, пишет FT.

Предполагается, что западные компании могут страховать только те суда, которые транспортируют российскую нефть, продающуюся дешевле 60 долларов за баррель. Однако все большее число танкеров подозревают в перевозке сырья с фальсифицированной финансовой отчетностью или без западной страховки.

Западные чиновники считают, что требование надлежащей страховки судов оправдано, поскольку многие поставки российской нефти осуществляются на "теневых флотах" старых судов, у которых повышен риск поломки или разлива нефти, "что чревато серьезной экологической катастрофой".

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Материал FT

Denmark could block Russian oil tankers from reaching markets
www.ft.com