Последствия наводнения в Испании
Горы мусора и грязи, завалы из машин на улицах городов, сотни жертв и тысячи пропавших без вести - Испания продолжает бороться с последствиями наводнения. Актуальные кадры оттуда - в фотогалерее DW.
Проливные дожди в Испании
В Испании, спустя неделю после катастрофического наводнения на востоке страны, продолжают устранять его последствия: расчищают завалы, ищут пропавших без вести. Все началось 29 октября с проливных дождей. От стихии наиболее пострадали провинции Валенсия и Малага.
За сутки выпала годовая норма осадков
По данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов Валенсии за несколько часов выпало более 300 литров осадков на квадратный метр. В небольшой деревне Чива этот показатель достиг 491 литра на кв.метр. Это соответствует годичному объему осадков в регионе.
Потоки грязи на улицах
Мощные потоки воды и грязи увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома. По данным поставщика электроэнергии Iberdrola, в регионе Валенсия стихия оставила без электричества 155 тысяч домохозяйств.
Транспортное сообщение пока не восстановлено
Пострадали также автомобильные дороги, воздушное и железнодорожное сообщение. Стихия бушевала до 31 октября.
Не ходят поезда между Валенсией и Мадридом
По данным властей, скоростная железнодорожная магистраль между Валенсией и Мадридом останется закрытой как минимум две-три недели.
Жители возмущены реакцией властей
Стихийное бедствие привело к множеству жертв. Многие из пострадавших возмущены неадекватной, по их мнению, реакцией властей на кризис. Региональное правительство Валенсии критикуют за то, что оно слишком поздно оповестило население о возможных последствиях катастрофических дождей.
Объявлен трехдневный траур
31 октября в Испании был объявлен трехдневный государственный траур. На правительственных зданиях приспущены флаги, по всей стране жители минутой молчания почтили память погибших. По данным на 5 ноября, погибло не менее 218 человек. Еще от 1500 до 2500 человек числятся пропавшими без вести.
Поиск пропавших без вести
После окончания проливных дождей спасательные службы сосредоточились на поиске пропавших без вести и расчистке дорог, чтобы облегчить доступ гуманитарной помощи - в первую очередь, доставки продовольствия.
Помощь добровольцев
Люди из менее пострадавших или незатронутых стихийным бедствием регионов страны помогают нуждающимся на местах. Желание помочь было настолько велико, что правительство Валенсии распорядилось прекратить поездки на машинах в пострадавшие муниципалитеты, чтобы расчистить дороги для спасательных служб.
Тысячи испанцев оказывают помощь пострадавшим
Тысячи добровольцев в очереди в Городе искусства и наук в Валенсии ожидают распределения в наиболее пострадавшие от стихии районы для устранения последствий стихиного бедствия.
Короля Испании забросали грязью
Король Испании Филипп VI 3 ноября посетил Пайпорту - один из пострадавших городов, где столкнулся с разгневанными жителями. Самого монарха забросали грязью, а в адрес других представителей власти, в том числе королевы Летисии, премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона звучали выкрики: "Убирайтесь!" и "Убийцы".
Задействовано 17 тысяч солдат и полицейских
По данным властей, в регионе бедствия 17 тысяч солдат, полицейских, пожарных задействованы в поисках пропавших без вести, расчистке дорог, доставке гуманитарной помощи, устранении последствий наводнения, восстановлении пострадавшей инфраструктуры.
Точных данных о пропавших без вести нет
Сколько людей пропало без вести, точно неизвестно. В их поисках спасатели обследуют в том числе и затопленные подземные гаражи. Одна из таких подземных стоянок расположена в торговом центре Bonaire в городе Альдая неподалеку от Валенсии. Она рассчитана на 5600 машин.
Число жертв будет расти
Этот подземный гараж до сих пор заполнен миллионами литров воды. Поиском людей занимаются в том числе и водолазы. Спасатели опасаются большого числа жертв в затопленной парковке, рядом с ней власти создали временный морг на 400 тел.
Первые успехи
Власти сообщают и о первых успехах в устранении последствий бедствия. По их данным восстановлены первые дороги и участки железнодорожных путей. По данным на 5 ноября, на 60% восстановлена телефонная сеть, у более 90% жителей региона снова есть электричество и газоснабжение.