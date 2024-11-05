31 октября в Испании был объявлен трехдневный государственный траур. На правительственных зданиях приспущены флаги, по всей стране жители минутой молчания почтили память погибших. По данным на 5 ноября, погибло не менее 218 человек. Еще от 1500 до 2500 человек числятся пропавшими без вести.